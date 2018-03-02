Україна може повторити успіх з євробондами, але цього недостатньо, щоб уникнути кризи - IIF

Україна має всі шанси успішно розмістити єврооблігації в вересні, переконаний Йорбол Якшиліков, економіст з нових європейських країн Міжнародного інституту фінансів (IIF) – світової асоціації фінансистів з головним офісом в Вашингтоні, США.

"Попит на боргові інструменти ринків, що розвиваються є високим", - сказав він в інтерв’ю журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

Аналітик навів приклад нещодавнього розміщення єврооблігацій Кенією.

"Кенія розмістила єврооблігації на 2 мільярди доларів, а попит склав 14 мільярдів. Це нагадує ситуацію, яка була для України в вересні 2017 році, коли Україна розмістила єврооблігації на 3 мільярди доларів. На них також був високий попит". Однак, чи будуть зберігатись сприятливі умови для розміщення єврооблігацій - не відомо, адже ситуація на ринках зовнішніх запозичень може змінитись через згортання стимулюючої політики в США та ЄС, вважають в IIF.

Реструктуризація подібно до вересня 2017 року, коли було проведено своп євроооблігацій, тепер буде недостатньою. Потрібно буде нове фінансування з офіційних джерел

В останньому звіті МВФ стосовно програми, українська влада засвідчила намір розмістити на 2 мільярди єврооблігацій в 2018. "Найімовірніше, це відбудеться в вересні", - наголосив фінансист.

Незважаючи на оптимістичні перспективи залучення приватного фінансування, без підтримки міжнародних фінансових установ Україна не зможе справитись з потужними борговими виплатами, що припадають на 2019-2020 роки, вважають в IIF. "Реструктуризація подібно до вересня 2017 року, коли було проведено "своп" євроооблігацій, тепер буде недостатньою. Потрібно буде нове фінансування з офіційних джерел", - йдеться в звіті організації стосовно України.

"Половина виплат за зовнішніми боргами (в 2019-2020 роках – ГА) йде на виплату боргу офіційним позичальникам. Тому, тим чи іншим чином, вони, ймовірно, рефінансують цю офіційну частину зовнішнього боргу за допомогою МВФ, Світового банку, чи ЄС", - вважає аналітик.

До української економіки надійшло 5 мільярдів доларів інвестицій до капіталу від нерезидентів - це зростання з 1,6 мільярда доларів в 2016. Це чіткий знак, що є зацікавленість в економіці України

Зовнішні інвестори також зацікавлені в проведенні інвестицій до економіки України, переконаний економіст: "Ми бачимо поновлення зацікавленості з боку іноземних інвесторів в українській економіці. Капітальні інвестиції в 2017 покращились. До української економіки надійшло 5 мільярдів доларів інвестицій до капіталу від нерезидентів - це зростання з 1,6 мільярда доларів в 2016. Це чіткий знак, що є зацікавленість в економіці України. Ми оптимістично оцінюємо продовження цієї тенденції".

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