Латвія натякає на роль Москви в своїй банківській кризі - Bloomberg

Банківська криза, яка поглинула невелику Латвію, перетворилась на можливий дипломатичний скандал, після того, як Рига вказала на Москву, зазначає Bloomberg.

«Є висока ймовірність того, що проводиться організована ззовні масштабна інформаційна операція, яка своєю структурою та виконанням ідентична тому, що ми спостерігали в періоди до виборів в США, Франції та Німеччині», - заявив міністр оборони Латвії.

Хоча в заяві міністерства прямо не йдеться про Росію, воно вказало на нещодавні події, включаючи публікацію фото Рімшевічса з Росії як свідчення намагань зашкодити іміджу країни та зруйнувати довіру громадськості до держави перед виборами, які мають відбутись цього жовтня.

«Вони бачать, що ситуація гаряча і доливають олії у вогонь», - сказав Айнараз Латковскіс, латвійський парламентар. Росія намагається посіяти хаос в Латвії, зображуючи її як неспроможну країну в очах міжнародної спільноти, заявив він.

Звинувачення з боку Латвії є останнім кроком у скандалі, що поглинув країну, зазначає видання. Проти банків Латвії, яка є банківським центром регіону, часто висувають звинувачення у відмиванні коштів.

Занепокоєння через це посилилось після того, як голову центрального банку країни Ілмарса Рімшевічса було затримано антикорупційною установою через підозру в хабарництві.

52-річний Рімшевічс керував центральним банком з 2001 роком – найдовше з його колег – голів центральних банків - який входить до управляючої ради Європейського центрального банку.

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