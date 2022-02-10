Опитування показало, скільки американців можуть знайти Україну на карті, яку політику щодо Росії вони підтримують

Американці, які можуть знайти Україну на карті більш схильні підтримувати сильніші відповіді на дії Росії. На це вказує опитування Morning Consult.

За даними опитування, американські виборці майже порівну розділені щодо питання відправки додаткових озброєнь до України (41% за і 42% проти) у час, коли продовжуються переговори з Росією спрямовані на досягнення розрядки; 29% виступають за відправку додаткових військ США до Європи, у разі нападу Росії на Україну. Така ж цифра підтримує відправку військ, якщо загроза для американських військових буде незначною, у той час як чверть виступає проти відправки додаткових військ.

Опитування вказує, що майже кожен третій (34%) зміг знайти Україну на незаповненій карті Європи, а 3 з 4 могли знайти на карті Росію.

Як вказує Morning Consult, позиції таких людей відмінні від тих, хто цього зробити не зміг.

"Виборці з кращими знаннями географії Східної Європи частіше ніж інші підтримували рішучу позицію: 50% тих, які змогли знайти Україну, сказали, що США мають надсилати Києву озброєння, ведучи переговори з Росію, у порівнянні з 37% серед тих, які цього не могли зробити, а 58% тих, які змогли знайти Україну, сказали, що підтримали би більш жорсткий пакет санкцій у разі вторгнення Москви, у порівнянні з 41%, які не змогли", - відзначає стаття на сайті Morning Consult.

Раніше опитування Morning Consult компанії вказало, що виборці у США переважно підтримують підхід президента Байдена до кризи щодо України.

Як відзначалось, незначна більшість підтримує розміщення військ у Східній Європі. При цьому більшою підтримкою користуються санкції щодо Росії, та дипломатичні зусилля для вирішення конфлікту.