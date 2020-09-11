До двох тисяч хасидів зі США просить пустити в Умань група американських конгресменів

Для рабина Джонатана Рітті цей рік ознаменував би його 37-й поспіль візит до Умані на Рош га-Шана – іудейський новий рік, який цього року припадає на 18-20 вересня.

Могилу, де похований засновник брацлавського (бресловського) хасидизму цадик Нахман з Брацлава, який жив наприкінці 18-го століття, щороку відвідує до 50 тисяч євреїв-хасидів. Але цього року, за оцінками української влади, до Умані прибуде не більше трьох тисяч хасидів, більшість з яких вже перебувають в Україні.

Рабин Рітті, мешканець міста Монсі, штат Нью-Йорк і син відомого британського актора Роберта Рітті, розповів, що відвідування могили цадика Нахмана на Рош га-Шана є центральним положенням брацлавського хасидизму.

"Нам було дано обіцянку, що душа на тому світі кожного, хто прийде до його могили на Рош га-Шана, буде молитися, аби ця людина мала благословенний новий рік".

Наприкінці серпня уряд України оголосив про обмеження на в’їзд іноземців, що триватимуть місяць через "зростаючу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 в Україні".

“Всі великі скупчення людей дають приріст інфікування в рази… Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах”, - сказав президент Володимир Зеленський представникам єврейських релігійних організацій в Україні на засіданні 25 серпня, повідомляє його офіційний сайт.

Нам було дано обіцянку, що душа на тому світі кожного, хто прийде до його могили на Рош га-Шана, буде молитися, аби ця людина мала благословенний новий рік

Зеленський пояснив, що його уряд вирішив закрити кордони для іноземних відвідувачів, зокрема через запит влади Ізраїлю, де проживає більшість паломників. Він нагадав, що Україна значно обмежила масові богослужіння власних громадян у квітні, коли християни святкують Великдень.

Рабин Рітті сказав «Голосу Америки», що він все ще сподівається здійснити паломництво, кажучи, що він та інші прочани готові дотримуватися будь-яких вимог безпеки.

"У моєму конкретному випадку у мене була корона і у мене багато антитіл. Але я радий дотримуватися будь-яких обмежень або вимог після прибуття, будь-то карантин в Умані або носіння маски, соціальне дистанціювання, вимірювання температури ".

Він додав, що якщо будь-який потенційний паломник відчуває симптоми хвороби, "я не думаю, що вони повинні їхати куди-небудь, не лише в Умань".

Американські хасиди, які сподіваються на виняток із заборони на виїзд, отримали підтримку від 26 республіканських членів Конгресу США, які підписали лист з проханням до державного секретаря Майка Помпео закликати Україну впустити американських громадян.

"У постанові про закриття українського кордону є щонайменше десяток винятків, включаючи можливість студентам, дипломатам та діячам культури прибувати за запрошенням", - йдеться в листі від 4 вересня, серед підписантів якого є лідер республіканської меншості в Палаті представників Конгресу Кевін Маккарті.

Закликаючи Україну зробити "обмежений релігійний виняток" для до двох тисяч людей, у листі йдеться, що хасиди поважатимуть вимоги безпеки України, включно із необхідністю "залишатися окремо від місцевого населення".

«Зі всією повагою ми просимо Вас розглянути це прохання, враховуючи чудові відносини між Сполученими Штатами, Україною та єврейськими громадами. Ми переконані, що це обмежене виключення, зі всіма пов’язаними з цим обмеженнями, дозволить продовжуватися цій тривалій релігійній традиції у безпеці», - йдеться у документі.

На прохання «Голосу Америки», автор листа, конгресмен Джеф Данкен, пояснив, що вже давно працює над питаннями релігійної свободи.

Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах.

«Коли COVID-19 перегорнув наш світ догори дриґом, ми всі мали чимось пожертвувати, - йдеться у письмовій відповіді конгресмена. – Втім, навіть у час невизначеності, уряди мають продовжувати дозволяти максимальну гнучкість для виконання релігійних обрядів. Я маю глибоку повагу до всіх віросповідань і вірю, що Україна розробила свої обмеження на подорожі із добрими намірами. Але я також вірю, що вони мають знайти нестандартні шляхи піти на зустріч віруючим людям із дотриманням вимог безпеки та здорового глузду».

Нахман Мостофський, виконавчий директор "Ховевей Ціон", однієї з п'яти єврейських організацій, яка підтримала цей лист, пояснив, що, хоча він не є брацлавським хасидом, він відчуває бажання допомогти.

"Вони чекали цього цілий рік; вони заощаджували кожну копійку яку могли відкласти, щоб поїхати. Ці люди вірять, що поїздка туди насправді допоможе їм від COVID. Вони вірять, що це принесе їм солодкий, щасливий новий рік і здоров’я у новому році".

Мостофський сказав, що знайшов найбільшу підтримку серед євангелістів у Конгресі. "Я вважаю, що мусульмани повинні мати можливість їхати до Мекки та Медини. І я вважаю, що мормони за межами США повинні мати можливість приїжджати і відвідувати Юту. Це не обов'язково єврейська проблема. Це питання релігійних прав. ( .) Свобода віросповідання є священною для американців ".

На зустрічі з українським президентом 25 серпня також був присутній головний рабин Києва Яков Блейх, який ділить свій час між штатом Нью-Йорк та Україною.

"Я сказав [Зеленському], що ця подорож для брацлавських хасидів дуже важлива. Це настільки важливо, що навіть у радянські часи люди ризикували всім, щоб здійснити цю поїздку.

"Замість того, щоб намагатися зупинити це, давайте спробуємо зробити так, щоб це спрацювало, використовуючи існуючу законодавчу базу, яка існує для туристів: Ви повинні носити маски; в одному місці може зібратися не більше певної кількості людей. І якщо вони можуть це вирішити, нехай приїжджають".

Водночас, він пояснив, що кілька чинників вплинули на рішення українського уряду обмежити в'їзд до країни.

По-перше, наприкінці серпня вони очікували другої хвилі COVID-19, яка також спонукала сусідню Угорщину закрити свої кордони. По-друге, за його словами, Ізраїль попросив Україну обмежити кількість відвідувачів на Рош га-Шана, як через складну епідеміологічну ситуацію всередині країни, так і через побоювання нових заражень від прочан, які повернуться з України.

Крім того, він вважає, що на українську владу вплинув сплеск випадків COVID-19 після Великоднього паломництва у східній Україні, хоча багато церков по всій країні проводили свої пасхальні служби в Інтернеті.

Ми не молилися разом кілька місяців. У Торі найголовніше - піклуватися про своє життя.

У самій громаді ортодоксальних євреїв в штаті Нью-Йорк далеко не всі вважають, що паломництво в Умань цього року необхідно.

Алекс Кей, ортодоксальний єврей, який живе в Монсі, штат Нью-Йорк, розповів, що кілька разів відвідував Умань, але цього року цей батько трьох дітей радий залишатися вдома.

"Ми не молилися разом кілька місяців. У Торі найголовніше - піклуватися про своє життя. Справді, якщо ви бачите Умань на Рош га-Шана, там так багато людей роблять все разом: Люди їдять разом, разом моляться, разом проводять час".

Кей пояснив, що, хоча сам він не дотримується брацлавського хасидизму, у нього є друзі – брацлавські хасиди, і він розуміє, наскільки це паломництво є центральним елементом для їх віри. Але все-таки, каже він, - не цього року.

Якщо на цей Рош га-Шана буде великий наплив євреїв в Україну, все, що трапиться в Україні відтепер, будь-яка людина, яка захворіє, все, що трапиться, буде через євреїв. Ось просто такий світ".

Навіть якщо є спосіб прийняти невелику групу паломників, Кей, який приїхав у США з Києва понад 20 років тому, вважає неприйнятним для США просити українську владу робити винятки у власні правила.

"Я люблю Україну. Коли мене запитують звідки я, я все ще кажу, що з України. Це моя країна, і вона мені дуже дорога. Мені важко бачити, що на країну чинять тиск. (. ) І для мене це ще важче через те, що євреї беруть участь у тиску на них ".

Все ж початок паломництва позначився неспокійними подіями в Умані. МВС України повідомило, що середу група хасидів розгромила огорожу біля могили цадика Нахмана в Умані, встановлену із метою впорядкування проходження. За словами заступника міністра Антона Геращенко, Національна поліція і Державна міграційна служба прийняли рішення видворити з України «двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю, які спричинили заворушення в Україні» і якщо інші іноземці чинитимуть подібні дії, йдеться у повідомленні МВС, «вони також будуть депортовані з території України».

Раніше, за інформацією МВС, було відкрито кримінальне провадження за статтею «порушення рівноправності громадян» проти групи українських громадян, яка, як встановила поліція під час виїзду на місце, «перешкоджала іноземцям потрапити на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю розповсюдження COVID-19 та, на їхню думку, незаконним будівництвом».

Також, за повідомленням мера Умані Олексія Цебрія, у шістьох прочан-хасидів, які заїхали в місто до встановлення заборони на в’їзд, було виявлено COVID-19.

Державний департамент США та Міністерство закордонних справ України відхилили прохання «Голосу Америки» надати коментарі. Також ми звернулися за коментарем до конгресменок-демократок, які представляють в Конгресі округ Рокленд, штат Нью-Йорк, та Бруклін в м. Нью-Йорк, де проживають громади ортодоксальних євреїв, але не отримали відповіді.

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