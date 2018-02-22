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Генеральний секретар ООН закликає до перемир’я в районі Східна Гута, що неподалік Дамаска

  • Голос Америки
Опорний пункт повстанців у Східній Гуті під обстрілом урядових військ

Спеціальний посланник ООН з питань Сирії Стаффан де Містура висловив надію, що Рада Безпеки схвалить запропоноване припинення вогню, кажучи, що немає альтернативи припиненню вогню і наданню населенню гуманітарної допомоги.

Генеральний секретр ООН Антоніу Ґуттерес закликав РБ схвалити 30-денне припинення вогню по всій території Сирії і допомогти 400 тисячам людей в оточеній Східній Гуті, які, за його словами, «живуть у пеклі на землі».

«Я вважаю, що Східна Гута не може чекати», сказав Ґуттерес про контрольований повстанцями анклав, який від 2013 році тримають в облозі сирійські урядові війська. – Я закликаю всі причетні сторони до негайного припинення усієї військової діяльності у Східній Гуті і надання дозволу на постачання гуманітарної допомоги всім потребуючим».

Торік цей анклав, на підставі угоди між прихильниками президента Башара аль-Асада, Росією, Іраном і Туреччиною, мав стати однією із чотирьох «зон деескалації».

Проте останнім часом там загострилися сутички в результаті того, що сирійські урядові війська та їх прихильники, за всіма ознаками, розпочали великомасштабні заходи з метою захоплення регіону. Це один з останніх районів біля Дамаска, який ще перебуває під контролем опозиції.

Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомило в середу, що від 4 лютого у Східній Гуті загинуло щонайменше 346 людей.

У цей час Рада Безпеки ООН обмірковує проект резолюції про запровадження в життя припинення вогню. Текст резолюції опрацювали члени РБ ООН Швеція і Кувейт. Голосування в цій справі може відбутися в найближчому часі. Проте невідомо, чи всі членські країни підтримають його.

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