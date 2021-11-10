Президентка Єврокомісії заявила про підтримку України з боку ЄС та США, прокоментувала ситуацію на кордоні ЄС та Білорусі

США та ЄС повністю підтримують територіальну цілісність України та її спроби модернізувати та трансформувати економіку та посилити стійкість. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила після зустрічі із президентом США Джо Байденом у середу. Текст заяви розміщено на сайті Європейської Комісії.

За словами президентки Єврокомісії, сторони також обговорили питання пандемії, ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС, ситуацію в Ірландії, та економічне відновлення.

За словами фон дер Ляєн, ситуація на кордоні Білорусі та ЄС є викликом всьому блоку, і являє собою "спробу авторитарного режиму дестабілізувати демократичних сусідів".

"Це не матиме успіху. Ми знайомі з цими прийомами. Ми звикли до цього, бо бачили спробу вплинути на наші демократичні вибори. Ми бачимо кібератаки. Бачимо поширення оманливої інформації. Тепер, ми маємо цю гібридну атаку через використання мігрантів на кордоні ЄС та Білорусі. І ми маємо захистити наші демократії від подібної цинічної геополітичної силової гри", - відзначила чиновниця.

Раніше у уряді Польщі заявили, що Білорусь організовує міграційну кризу і робить це "з благословення Москви".

«Цей напад, який здійснює Лукашенко, має свого організатора в Москві, ним є президент Путін», – заявив польський прем’єр-міністр Тадеуш Мазовецький на засіданні польського парламенту. У Москві ж заявили, що саме країни Заходу винні у тому, що вони стали надто привабливими для людей в інших країнах.

За словами російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова Європа «довгі роки пропагувала й рекламувала свій спосіб життя» та «нав’язувала демократію» іншим країнам, а тому, зауважив він, повинна «відповідати за свої вчинки».

Як повідомляє білоруська державна інформаційна агенція БелТА, сьогодні міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей відкинув звинувачення у тому, що Білорусь організовує кризу на кордоні за вказівками Москви.

"Я знаю, що ніхто ніколи не отримував від Москви жодних вказівок про організацію нелегальної міграції. Це результат дій самого ЄС. Це спроби виправдати власну конфронтаційну політику щодо Росії", - наводить слова посадовця видання.

Як повідомляв "Голос Америки", Європейський Союз виступає за надання агенціям ООН повного доступу до мігрантів у Білорусі. Про це у середу заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови із комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді з приводу ситуації із мігрантами, які застрягли на кордоні між ЄС та Білоруссю.

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