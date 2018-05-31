Імперія Дерипаски сподівається на допомогу Ірландії проти санкцій США

Алюмінієва імперія російського олігарха Олега Дерипаски перебуває в тісному спілкуванні з Міністерством фінансів США з питання санкцій. Холдинг En+ має до середини літа, щоб розробити план з виконання вимог США і уникнути санкцій. Про це голова холдингу Ґреґ Баркер повідомив Reuters.

Задля того, щоб отримати підтримку в переговорах з Міністерством фінансів США, Rusal звернувся до уряду Ірландії. В четвер на зустрічі з міністром бізнесу Ірландії Гедер Гамфріс Баркер просив підтримки від Ірландії в переговорах з урядом США стосовно санкцій.

«Уряд Ірландії тісно співпрацює з Rusal над шляхами зменшення впливу санкцій», - наголосив Баркер.

Rusal є материнською компанією Aughinish Alumina, що розташована в графстві Лімерік в Ірландії, де працює 450 робітників. Завод займається виробництвом глинозему - основної складової у виробництві алюмінію.

«Ми хочемо продовження дії генеральної ліцензії, щоб мати змогу звести всі компоненти і презентувати остаточну пропозицію урядові США до середини літа», - сказав Баркер в телефонному інтерв’ю Reuters.

Баркер також повідомив, що холдинг надіслав запит до Міністерства фінансів США продовжити ліцензію на торгівлю акціями до вересня, щоб дати йому можливість втілити план, який, нg думку керівництва, дозволить зняти санкції з En+ і Rusal.

Згідно з поточними санкціями, американські компанії мають скоротити торгівлю алюмінієм з Русалом до жовтня, а торгівля акціями та борговими інструментами має бути припинена 5 червня.

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