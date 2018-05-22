У Білому домі відбуваються переговори президента Трампа з лідером Південної Кореї Мун Чже Іном

Президент Дональд Трамп приймає в Білому домі лідера Південної Кореї Мун Чже Іна серед дедалі більшого скептицизму про шанси на успіх саміту США-КНДР і сумнівів, чи він відбудеться як плановано.

Під час запланованих на дві години розмов Мун, як передбачається, намагатиметься запевнити Трампа, що заплановані на наступний місяць розмови з керівником КНДР Кім Чен Ином можуть довести до історичного прориву.

Трамп, згідно з американськими та іноземними офіційними особами, обговорює зі своїми співпробітниками та іноземними лідерами питання, чи він повинен продовжувати підготовку до зустрічі з Кім Чен Ином у Сінгапурі.

Віце-президент Майк Пенс заявив у понеділок у програмі на каналі Fox News, що Трамп може покинути розмови з Північною Кореєю, якщо виявиться, що вони не доведуть до денуклеаризації Корейського півострова. Пенс сказав, що Пхеньян не повинен вимагати поступок з боку США за обіцянки, яких він не має намір дотримуватись.

Пенс сказав, що північним корейцям не вдасться обдурити адмінінстрації Трампа, як це сталося з попередніми адміністраціями.

У минулому, сказав Пенс, американські президенти «пропонували поступки північнокорейському режиму в заміну на обіцянки про покінчення з програмою виготовлення ядерної зброї, після чого вони зламали обіцянки і відмовилися від них. Буде великою помилкою Кім Чен Ина, якщо він думає, що зможе обдурити Дональда Трампа».

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