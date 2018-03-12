Не буде додаткових передумов для зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином

Представники адміністрації Трампа повідомили, що не буде більше передумов перед початком зустрічі президента Трампа з північнокорейським керівником Кім Чен Ином крім обіцянки, що КНДР не відновить ядерних і ракетних випробувань та стримається з критикою з приводу американсько-південнокорейських військових навчань.

Таку заяву вони зробили після несподіваного повідомлення про плановану зустріч обох керівників.

Також міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що саміт дасть президенту Трампу можливість «сісти за стіл переговорів і зробити висновок, чи можна досягти угоду» з Кім Чен Ином про ядерну програму КНДР. Президент дав ясно зрозуміти про те, що його метою є денуклеаризація Корейського півострова, сказав Мнучин.

Проте деякі члени Конгресу висловлюють занепокоєння, що Трамп діяв надто імпульсивно, погоджуючись на зустріч з Кімом перед тим, як представники обох країн мали можливість встановити певні цілі, на які пізніше могли б погодитись обидва лідери.

Як пише видання Associated Press, «перед такою зустріччю важливою є дипломатична підготовка». Це, зокрема, непокоїть сенатора-республіканця Джеффа Флейка зі штату Аризона, який часто критикує Трампа.

Сполучені Штати і Південна Корея щороку проводять спільні військові навчання. Цього року вони були відстрочені з приводу Зимових Олімпійських ігор. Передбачалося, що вони відбудуться у квітні. Тепер, під час відвідин країн Близького Сходу, міністр оборони США Джим Матіс відмовився дискутувати про час і масштаби навчань.

Минулого тижня президент Трамп заявив, що він надіється, що Північна Корея дотримається обіцянки і стримається від ракетних випробувань перед зустріччю.

Виступаючи на політичному мітингу у штаті Пенсильванія, реагуючи на несхвальний вигук після того, коли він згадав прізвище північнокорейського керівника, Трамп заявив: «…тепер ми повинні бути чемними, щоб подивитися, що станеться».

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