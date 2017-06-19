Після візиту до Польщі на Трампа очікує теплий прийом Меркель та можлива зустріч з Путіним

«Німецький уряд тепло вітатиме Сполучені Штати на саміті G-20 незважаючи на розбіжності в поглядах», - заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель виступаючи на підготовчій зустрічі до саміту в Гамбурзі у понеділок.

Все ж, Меркель ще раз виступила з критикою рішення президента Дональда Трампа вийти з Паризької угоди про зміну клімату, назвавши це «гірким ударом». Відносини Меркель та Трампа не були безхмарними, адже Меркель неодноразово критикувала політику Трампа, зокрема, його плани побудувати стіну на кордоні, щоб відгородитись від емігрантів. Трамп, в свою чергу, засуджував торговельну політику Німеччини з просування експорту.

Офіційний саміт Великої 20-ки відбудеться в Німеччині наступного місяця. Протягом засідання G20 також передбачається проведення зустрічі Трампа з президентом Росії Путіним. Перед самітом, hрезидент Трамп планує відвідати Польщу 6 липня, де можливо, виступить на саміті так званої «Ініціативи трьох морів», що об’єднує 12 європейських країн. Також очікується, що він наголосить на відданості США зобов’язанням в рамках НАТО.

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