У Пентагоні не стали коментувати повідомлення про можливу відправку американського озброєння в Україну

У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення телеканалу CNN, який з посиланням на джерела в адміністрації США заявив, що на тлі посилення загрози російського вторгнення Білий дім розглядає можливість відправки до України додаткового озброєння.

Відповідаючи на прохання кореспондента Російської служби «Голосу Америки» прокоментувати повідомлення CNN, офіційний представник Міністерства оборони США Антон Семельрот заявив, що «зараз» Пентагон не може анонсувати факт надання військової допомоги Україні.

"Як ми завжди говорили, ми постійно оцінюємо конкретні вимоги до [посилення обороноздатності] українських Збройних сил", - додав Семельрот.

Представник Пентагону нагадав, що, починаючи з 2014 року, США надали Україні допомогу у сфері безпеки на загальну суму понад 2,5 млрд доларів, причому лише цього року на ці цілі було виділено 400 млн доларів.

Між тим, як повідомляє ТАСС, у вівторок речник Путіна заявив, що Росія не планує нападати на Україну.

"Ми стверджуємо, що Україна планує агресивні дії проти Донбасу, ЛНР та ДНР, це ньюанс, який необхідно вірно розуміти та вірно трактувати. Неодноразово заявляли на найвищих рівнях, що Росія не збирається ні на кого нападати, та не виношує будь-яких агресивних планів", - наводить слова Дмитра Пєскова ТАСС.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", ТАСС.

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