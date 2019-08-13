США відкинули звинувачення у втручанні у внутрішні справи Росії

Офіційний представник Держдепартаменту США Ванесса Еккер в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» спростувала звинувачення російського МЗС на адресу посольства США у Москві.

Посольство рекомендувало громадянам США уникати маршруту слідування демонстрантів. Ми дуже часто надаємо інформацію про безпеку для захисту у кожній країні світу, щоб допомогти громадянам США оцінити ризики

Раніше речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила посольство США в РФ в тому, що воно втручається у внутрішні російські справи при інформуванні про мітинги, які проходять у Москві. За словами Захарової, американська дипломатична місія опублікувала в соцмережах детальний маршрут акції, яка відбулася 3-го серпня.

При цьому спікер нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін заявив, що російські парламентарії виступають за розслідування втручання у внутрішні справи країни.

Як підкреслила Ванесса Екер, поширена посольством інформація була направлена на забезпечення безпеки американських громадян, які перебувають в Москві.

«Другого серпня посольство США у Москві випустило заяву для громадян США щодо демонстрації, запланованої на наступний день», - пояснила Екер. - «Посольство рекомендувало громадянам США уникати маршруту слідування демонстрантів. Ми дуже часто надаємо інформацію про безпеку для захисту у кожній країні світу, щоб допомогти громадянам США оцінити ризики. Ми вважаємо, що право на дискусії і право вибору - це важлива частина демократичного процесу, і ми підтримуємо право громадян в усьому світі на вільні і чесні вибори, і право на мирні зібрання».

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