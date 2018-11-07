США накладуть нові санкції на Росію, бо Москва не виконує угоду про заборону хімічної зброї

На Росію очікують нові американські санкції у зв’язку із застосуванням хімічної зброї у спробі вбивства в березні у Великій Британії колишнього офіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки.

Ніхто не мав би бути здивований, що Володимир Путін відмовляється заприсягтися, що більше не використовуватиме нервово-паралітичні речовини збройного класу.

Перший етап американських санкцій був запроваджений у серпні, а тепер згідно з американським законом автоматично оголошується наступний, жорсткіший етап.

США разом з Великою Британією та іншими країнами, включно з Україною, вислали понад 100 російських дипломатів на знак протесту проти Москви.

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Європейський Союз опрацьовує свою систему санкцій для покарання винних у застосуванні хімічної зброї.

На адресу адміністрації Трампа пролунала критика у зв’язку з тим, що наразі не відомо, які саме це будуть санкції, і коли вони почнуть діяти.

“Це неприйнятно, що в адміністрації відсутній план, чи навіть часові рамки, для дій у межах другого етапу обов’язкових санкцій”, - заявив голова Комітету у закордонних справах Палати представників республіканець Ед Ройс.

За словами законодавця: “Ніхто не мав би бути здивований, що Володимир Путін відмовляється заприсягтися, що більше не використовуватиме нервово-паралітичні речовини збройного класу”.

Згідно із законом 1991 року про знищення хімічної та біологічної зброї Росія не мала права використовувати нервово-паралітичну отруту класу “Новічок”, яку виявили в англійському містечку Солсбері після отруєння Скрипалів.

Москва також повинна була дозволи інспекції своїх об’єктів відповідними міжнародними агенціями, передбаченими ООН.

“Сьогодні Департамент поінформував Конгрес, що ми не можемо підтвердити, що Російська Федерація виконала умови”, - сказано у заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт.

Росія неодноразово заперечила причетність до нападу в Солсбері.

Але розслідування у Великій Британії заявило виявило і назвало двох підозрюваних виконавців замаху - службовців Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

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Аналізи Міжнародної організації заборони хімічної зброї підтвердили, що отрута в Солсбері належить до класу нервово-паралітичної зброї “Новічок”, яку розробляв Радянський Союз, а згодом Росія.

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