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Управління перспективних дослідницьких програм Міноборони США навело подробиці успішного випробування гіперзвукової ракети
Управління перспективних дослідницьких програм Міноборони США (DARPA) поширило заяву щодо нещодавнього успішного випробування гіперзвукової ракетної розробки HAWC ( Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, Концепт гіперзвукової зброї з повітряно-реактивним двигуном - англ.) американської компанії Lockheed Martin.
"Це льотне випробування HAWC виробництва Lockheed Martin провело успішні випробування другого проекту, який дозволить нашим бійцям на конкурентній основі вибирати вірні технології для домінування на полі бою, - наводить DARPA слова Ендрю «Тіппі» Кнодлера, менеджера програми HAWC в офісі тактичних технологій DARPA. Ці досягнення підвищують рівень технічної зрілості для переведення HAWC до стадії прийняття на озброєння (for transitioning HAWC to a service program of record - англ.)".
"Повітряно-реактивні носії, використовують повітря, захоплене з атмосфери, для досягнення стабільного руху. Швидкість і маневреність таких гіперзвукових крилатих ракет дозволяють як ухилятися від оборони, так і швидкі удари. Їхня кінетична енергія дозволяє знищувати цілі навіть без спорядження вибуховою речовиною", -відзначає DARPA.
Раніше американські ЗМІ повідомили, що США у середині березня провели випробування гіперзвукової ракети.
Як зазначає CNN, ракета була запущена над Тихим океаном із стратегічного бомбардувальника B-52.
На висоті понад 19 тис. метрів вона пройшла відстань понад 480 км. Максимальна швидкість польоту ракети щонайменше вп'ятеро перевищувала швидкість звуку.
Як відзначає журналіст каналу CNN Джим Шутто, випробування ракети США співпало у часі з першим бойовим застосуванням Росією власної гіперзвукової ракети в Україні.
Як повідомляв "Голос Америки", у вересні минулого року було проведено успішне випробування гіперзвукової ракети розробики іншої компанії - Raytheon Technologies з двигуном розробленим Northrop Grumman.
У статті використано матеріали CNN.
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Державний секретар США назвав звірства у Бучі "умисною кампанією" з боку Росії
Події у Бучі не є вчинками неконтрольованого підрозділу військ Росії, а являють собою "навмисну кампанію спрямовану на те, щоб вбивати, катувати, гвалтувати, коїти звірства". Відповідну заяву державний секретар США зробив у вівторок.
За словами Блінкена, російські війська залишили по собі у Бучі "жахіття".
Американський посадовець назвав повідомлення про вчинки російських сил у Бучі "більш ніж достовірними", а свідчення загальнодоступними.
"Це посилює нашу рішучість та віддатність країн в цілому світі гарантувати, що рано чи пізно, так чи інакше, ті, хто скоїв ці дії, ті, хто віддав їм накази, понесли відповідальність", - відзначив Блінкен.
За словами держсекретаря США, Сполучені Штати Америки збирають докази, щоб підтримати зусилля України, ООН щодо документування подій, розслідування злочинів.
Посадовець також наголосив на продовженні підтримки України, щоб вона могла продовжувати "виштовхувати агресію Росії", та збереженні та посиленні тиску на Росію.
У МЗС Росії заявляють про "провокацію українських радикалів" у Бучі, відкидають звинувачення на адресу Москви.
Як вказує видання The New York Times, аналіз супутникових знімків здійснений цим виданням "спростовує твердження Росії, що вбивства цивільних у Бучі, передмісті Києва, було здійснено після того, як її солдати вийшли з міста".
У статті використано матеріали The New York Times.
"З кожним днем ми все більше бачимо, як мало Росія поважає права людини" - представниця США на засіданні Радбезу ООН
У Раді безпеки ООН триває засідання, присвячене наслідкам повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Відкриваючи захід, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що «війна в Україні є одним із найбільших викликів міжнародному порядку та глобальній архітектурі миру, які засновані на Статуті Організації Об'єднаних Націй».
«Ми має справу з повноцінним вторгненням, на кількох фронтах на територію одного члена ООН - України - іншим, Російською Федерацією – постійним членом Ради Безпеки – в порушенні Статуту ООН», - додав він.
За його словами, війна призвела до безглуздої втрати життя, масштабних спустошень у міських центрах і руйнування цивільної інфраструктури. «Ніколи не забуду жахливі фотографії вбитих у Бучі мирних жителів. Я негайно закликав провести незалежне розслідування, щоб гарантувати ефективність відповідальності. Я також глибоко шокований особистими свідченнями про зґвалтування та сексуальне насильство, які зараз з'являються. Верховний комісар з прав людини говорив про можливі військові злочини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та права людини”, - заявив він.
Заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань Мартін Гріфітс зазначив, що за останні шість тижнів було вбито щонайменше 1430 людей, серед них понад 121 дитина. «Ми знаємо, що, ймовірно, ці цифри серйозно недооцінені», - додав він. Майже 11 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, з них понад 4,2 мільйона зараз - біженці.
У своїй промові він також згадав, що мешканці Маріуполя більше п’яти тижнів живуть в умовах боїв, а мешканці Чернігова, Сум та Харкова - відрізані від товарів та послуг першої необхідності. Він також висловив свою стурбованість через зростаючу кількість повідомлень про торгівлю людьми, сексуальне насильство, експлуатацію та насильство в Україні та регіоні.
Гріфітс також повідомив, що вчора він був у Москві, де він мав розмову з російськими високопосадовцями, зокрема, з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. «На зустрічі ми також обговорили надсилання гуманітарних конвоїв. Я окреслив можливості розвитку цієї співпраці, поділившись конкретними пропозиціями щодо взаємно узгодженого заморожування воєнних дій, щоб дозволити евакуацію мирного населення та безпечного проходження рятувальної допомоги. Мої колеги отримали ці пропозиції і запевнили мене у своєму намірі ретельно вивчити ці ідеї. Ми домовилися залишатися в тісному контакті», - додав він.
Після цього до Ради безпеки звернувся президент України Володимир Зеленський. У своєму виступі він зазначив, що Рада безпеки повинна гарантувати безпеку. "Так де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає, хоча і є Рада безпеки. Де ми, заради якого створювалася ООН? Просто не може ефективно працювати", - додав він.
Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, яка щойно повернулася з Молдови, де вона мала змогу поспілкуватися з українськими біженцями, значну частину свого виступу присвятила подіям у Бучі. «Повідомляється, що російські агенти ФСБ вилучають паспорти та посвідчення особи, забирають мобільні телефони та розлучають сім’ї. Мені не потрібно пояснювати, про що нагадують ці так звані «фільтраційні табори». З кожним днем ми все більше бачимо, як мало Росія поважає права людини. Тому я вчора оголосила, що Сполучені Штати у координації з Україною та багатьма іншими державами ООН будуть домагатися відсторонення Росії від Ради ООН з прав людини», - додала вона.
Постійний представник Росії при організації Василь Небензя на засіданні заявив, що Росія в Україні "не б'є по цивільних об'єктах, щоб зберегти мирних жителів".
У МЗС Росії заявляють про "провокацію українських радикалів" у Бучі.
Як вказує видання The New York Times, аналіз супутникових знімків здійснений цим виданням "спростовує твердження Росії, що вбивства цивільних у Бучі, передмісті Києва, було здійснено після того, як її солдати вийшли з міста".
У статті використано матеріали The New York Times, "Настоящее время".
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США сказав, чи можна було стримати вторгнення Росії в Україну
Вторгнення до України відповідає довготерміновим цілям Володимира Путіна. Про це у ході слухань у Комітеті Палати представників Конгресу США з питань збройних сил заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє кореспондентка "Голосу Америки" Карба Бабб.
Відповідаючи на запитання про можливість стримати Росію (deter - англ.) від вторгнення в Україну, Міллі заявив, що для цього знадобилося би використання збройних сил США на території України.
Останнє, за словами Міллі, створило би ризик збройного конфлікту США та Росії. "Я би цього звісно не рекомендував", - заявив Міллі.
"Не думаю, що Путіна можна було стримати", - заявив американський високопосадовець.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США закликав Сполучені Штати діяти у відповідності до об'єктивної стратегії покликаної зберегти мир, спираючись на силу щодо Росії та Китаю.
За словами Міллі, агресія Росії проти України "загрожує підірвати не лише мир та стабільність у Європі, але і глобальний мир та стабільність".
Раніше США, НАТО відкинули можливість використання збройних сил на території України, створення безпольотної зони над нею.
"Дії НАТО є оборонними, покликаними запобігати конфлікту, а не провокувати його. Альянс несе відповідальність за те, щоб уникнути ескалації цієї війни і її поширення за межі України, внаслідок чого вона стала б ще більш руйнівною і небезпечною. Запровадження безпольотної зони над Україною призвело б до прямого протистояння між силами НАТО і Росії. Це означало б ескалацію війни і спричинило б ще більші людські страждання і спустошення в усіх причетних країнах.", - відзначає сайт НАТО.
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