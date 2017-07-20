США вирішили припинити програму надання зброї деяким сирійським повстанцям

Офіційні особи кажуть, що цей крок має покращити відносини адміністрації Трампа з Росією

Президент Дональд Трамп виніс рішення про припинення програми Центрального розвідувального управління щодо постачання зброї і навчання сирійських повстанських угруповань.

Американські офіційні особи заявили, що рішення в цій справі зроблено приблизно місяць тому після зустрічі Трампа з радником з національної безпеки Гербертом Макмастером і директором ЦРУ Майком Помпео.

Представниця Білого дому Сара Гакабі Сендерс відмовилася від коментарів, відповідаючи на запитання під час брифінгу для репортерів у середу.

Програма розпочалася у 2013 році за колишнього президента Барака Обами з метою підтримки повстанців поміркованих поглядів у боротьбі з військами президента Башара аль-Асада і чинення тиску на сирійський уряд, щоб спонукати його до переговорів про закінчення в країні громадянської війни.

Із самого початку були сумніви щодо ефективності програми, а також занепокоєння, що постачена Сполученими Штататми зброя може опинитися в руках екстремістів.

Офіційні особи, які охарактеризували рішення Трампа, сказали, що це частина зусиль адміністрації покращити відносини з Росією, війська якої від кінця 2015 року надають допомогу силам президента Башара аль-Асада.

Втручання Росії у конфлікт у Сирії, згідно з заявами, мало на меті боротьбу з угрупованням «Ісламська держава», але її піддано критиці після того, як російські сили атакували також повстанців, включно з тими, які користувались підтримкою з боку Сполучених Штатів.

Проте США і далі очолюватимуть коаліційні сили, які ведуть повітряні удари проти обо’єктів «Ісламської держави» в Сирії і сусідньому Іраку. Вони також озброюватимуть і навчатимуть інші сирійські повстанські угруповання, включно із Сирійськими демократичними силами, які в більшості складаються з курдських бійців, і тепер беруть участь у кампанії з метою усунення екстремістів «Ісламської держави» з Ракки, яку було проголошено столицею «халіфату».

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