В Афганістані Талібан заявляє про мир, але багато людей намагаються втекти

Речник ісламістського руху Талібан заявив, що рух тепер контролює столицю Афганістану Кабул і проголосив, що «війна закінчилася».

В інтерв’ю телестанції Аль Джазіра речник Мохамад Наїм заявив, що Талібан планує швидко сформувати новий уряд і обіцяє, що він не буде агресивним до інших країн.

Президент Ашраф Ґані у неділю втік з країни, й ісламісти увійшли в столицю, не зустрівши опору.

Афганцям та іноземцям, які бажають виїхати, необхідно надати таку можливість.

Ґані у дописі у Facebook стверджує, що пішов на такий крок, щоб уникнути кривавого штурму Кабула.

Тим часом військові США кажуть, що контролюють аеропорт Кабула, звідки інші країни намагаються евакуювати своїх громадян, а також афганців, які намагаються втекти.

Багато афганців побоюються, що Талібан знову насаджуватиме в країні жорстокий релігійний режим, як це було у попередній період правління ісламістів 1996-2001 років.

Понад 60 країн, включно зі США і Україною, у неділю оприлюднили спільну заяву із закликом дати можливість залишити Афганістан усім, хто відчуває загрозу в тій країні.

«Афганцям та іноземцям, які бажають виїхати, необхідно надати таку можливість. Дороги, аеропорти і пункти перетину кордону повинні залишатися відкритими і необхідно зберігати спокій», - сказано в заяві.

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