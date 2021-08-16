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В Афганістані Талібан заявляє про мир, але багато людей намагаються втекти

Американські солдати охороняють летовище Кабула 16 серпня 2021 р.

Речник ісламістського руху Талібан заявив, що рух тепер контролює столицю Афганістану Кабул і проголосив, що «війна закінчилася».

В інтерв’ю телестанції Аль Джазіра речник Мохамад Наїм заявив, що Талібан планує швидко сформувати новий уряд і обіцяє, що він не буде агресивним до інших країн.

Президент Ашраф Ґані у неділю втік з країни, й ісламісти увійшли в столицю, не зустрівши опору.

Афганцям та іноземцям, які бажають виїхати, необхідно надати таку можливість.
Міжнародна заява

Ґані у дописі у Facebook стверджує, що пішов на такий крок, щоб уникнути кривавого штурму Кабула.

Тим часом військові США кажуть, що контролюють аеропорт Кабула, звідки інші країни намагаються евакуювати своїх громадян, а також афганців, які намагаються втекти.

Багато афганців побоюються, що Талібан знову насаджуватиме в країні жорстокий релігійний режим, як це було у попередній період правління ісламістів 1996-2001 років.

Понад 60 країн, включно зі США і Україною, у неділю оприлюднили спільну заяву із закликом дати можливість залишити Афганістан усім, хто відчуває загрозу в тій країні.

«Афганцям та іноземцям, які бажають виїхати, необхідно надати таку можливість. Дороги, аеропорти і пункти перетину кордону повинні залишатися відкритими і необхідно зберігати спокій», - сказано в заяві.

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