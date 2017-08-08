Тіллерсон обговорив торгівлю і безпеку з керівництвом Таїланду

Активісти вважають, що адміністрація Трампа приділяє недостатньо уваги ситуації з правами людини в цій країні

Держсекретар США Рекс Тіллерсон у вівторок здійснив короткий візит до Таїланду, обговоривши з місцевою владою ряд питань у сфері торгівлі і безпеки, в тому числі ситуацію з Північною Кореєю. У Бангкоку Тіллерсон зустрівся з прем’єр-міністром країни Прают Чан-Очой і міністром закордонних справ Доном Прамудвінаєм.

Представник посольства США в Таїланді заявив: «Держсекретар обговорив широке коло питань, пов’язаних з американсько-таїландською співпрацею в сфері регіональної безпеки, торгівлі, інвестицій та інших областях, у тому числі в рамках таких регіональних форумів, як АСЕАН. Він також торкнувся питання регіонального та світового значення, в тому числі загрози з боку КНДР, і ситуацію в Південно-Китайському морі».

Тіллерсон спробував заручитися підтримкою таїландської влади в питанні ізоляції Північної Кореї у відповідь на порушення нею резолюцій ООН, а також торкнувся питання торгівлі.

Таїланд торік зайняв одинадцяте місце за величиною торговельного профіциту з США (19 мільярдів доларів) і потрапив у список країн, щодо яких президент Трамп розпорядився провести розслідування про їх торговельні практики. Однак, як зазначає професор політології з Чулалонгкорнского університету Тхітінан Понгсудхірак, за минулий рік торговельний дефіцит скоротився, даючи обом сторонам простір для маневру.

«Це козир. Не думаю, що адміністрація Трампа розійдеться на повну потужність і почне карати Таїланд, і Таїланд теж намагається піти на поступки. Це лише частина масштабніших взаємин. Думаю, оскільки Таїланд поводиться більш згідливо, адміністрація Трампа, ймовірно, проявить більше готовності до компромісу. І це значить, що всі відносини можна буде скорегувати і рухатися далі», – вважає експерт.

За його словами, американсько-таїландські відносини досягли рекордно низького рівня при адміністрації Обами після перевороту 2014 року, проте адміністрація Трампа намагається перебудувати відносини в регіоні у відповідності зі своєю політикою по відношенню до КНДР.

Як заявив представник посольства, Тіллерсон «підкреслив наше бажання, як давнього друга і союзника, щоб Таїланд вийшов з цього перехідного періоду як сильніша демократія, яка поважає і гарантує права людини і основні свободи всередині країни, і яка відіграє провідну роль у забезпеченні безпеки і процвітання регіону» .

На думку активістів, адміністрація Трампа приділяє недостатньо уваги ситуації з правами людини в країні, де як і раніше править військова хунта.

Дослідник з азійського департаменту правозахисної організації Human Rights Watch Сунай Пхасук вважає, що для нормалізації двосторонніх відносин необхідне повернення до демократичного цивільного режиму:

«Якщо Таїланд розраховує повернутися до нормального стану відносин з США, для початку він повинен негайно припинити утиски фундаментальних прав і свобод».

З Таїланду Тіллерсон попрямував в Куала-Лумпур на переговори з владою Малайзії, а в середу він повернеться до Вашингтона.

Дивіться також: Чому саме Пенсильванія буде постачати вугілля в Україну?