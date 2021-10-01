США замовили 6 патрульних катерів для України - роботи має бути завершено у 2025

Американська компанія SAFE Boats International отримала контракт уряду США на будівництво, обладнання шести патрульних катерів на суму близько 85 мільйонів доларів для України. Про це повідомляє сайт Пентагону.

Очікується, що роботи по збірці катерів Mark VI будуть завершені в 2025 році. Як відзначається, уряд США також зберігає опцію, щодо додатково 2-х катерів для України.

Контракт передбачає проектування, будівництво і оснащення патрульних катерів Mark VI .

Як повідомляв "Голос Америки", у липні минулого року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що США схвалили постачання Україні до 16 бойових патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання до них.

У своєму Твітер-повідомленні Дмитро Кулеба повідомив, що ця американська підтримка "підвищить спроможності військово-морських сил України​, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях".

Mark VI – це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Як повідомляло "Радіо Свобода", жодній країні раніше ці катери американський уряд ще не передавав. Україна може стати першою після Сполучених Штатів, яка матиме на озброєнні Mark VI.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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