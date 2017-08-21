Трамп накреслить новий курс щодо Афганістану

У запланованій на понеділок ввечері промові президент Дональд Трамп накреслить політику США щодо Афганістану.

За повідомленням Білого дому, президент виступить з промовою у форті Маєр, що біля Вашингтона.

У неділю міністр оборони Джеймс Маттіс заявив, що Трамп виніс рішення про нову стратегію щодо Афганістану, але не подав жодних подробиць.

Маттіс сказав, що стратегія стосується не лише Афганістану, але всієї Південної Азії.

Даючи зрозуміти, що американські збройні сили сподіваються, що їх місія продовжуватиметься, високопоставлений командувач в Афганістані генерал Джон Ніколсон у неділю привітав створення корпусу спеціальних операцій, проголошуючи «ми з вами і ми залишимось з вами».

Заступник директора азійської програми Центру Вільсона Майкл Куґельман заявив «Голосу Америки», що він не думає, що політика Трампа різко відрізнятиметься від політики Обами або включатиме ідеї, такі як заміна американських військ контрактниками.

«Я передбачаю, що президент запропонує політику, яка буде дуже подібною до того, яка була за адмініністрації Обами, що вимагає втримання помірної американської військової присутності в Афганістані, хоча я уявляю собі ситуацію, яка включатиме кілька додаткових тисяч військовослужбовців для посилення нинішньої навчальної місії афганських сил безпеки», Куґельман сказав.

Він заявив, що більша кількість американських військовослужбовців може допомогти навчати додаткових афганських членів спеціальних сил, які тепер перевтомлені. Проте він додав, що нова стратегія стосуватиметься також до уваги сусідній Пакистан.

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