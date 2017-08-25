Білий дім повідомив, що президент Дональд Трамп підписав указ про накладення «сильних, нових фінансових санкцій на диктатуру у Венесуелі».

«Диктатура Мадуро продовжує позбавляти венесуельський народ продовольства і медикаментів, запроторює до в’язниць демократично обрану опозицію і насильно придушує свободу слова, – сказано з цього приводу у заяві Білого дому. Рішення режиму створити незаконну конституційну асамблею і зовсім недавно дозволити цьому органу перебрати владу від демократично обраної Національної асамблеї – становить в основному повалення у Венесуелі легітимного конституційного порядку».

У заяві також сказано, що нове рішення Сполучених Штатів «забороняє вести операції з новими цінними паперами уряду Венесуели і його державної нафтової компанії. Воно також забороняє проводити операції з існуючими облігаціями державного сектору Венесуели і виплачувати дивіденди уряду Венесуели.

Білий дім заявив, що Сполучені Штати повторно закликають Венесуелу відновити демократичну систему, провести вільні й справедливі вибори та звільнити всіх політичних в’язнів.

Минулого тижня конституційна асамблея Венесуели надала собі повноваження схвалювати закони і взяти законодавчу владу від очоленого опозицією Конгресу.

Дивіться також: Ось як астронавти миють голову у космосі