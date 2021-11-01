Щеплення дітей від коронавірусу ніяк не пов'язане із безпліддям, - дослідники у США

66% відсотків американських батьків дітей віком від 5 до 11 бояться, що щеплення малюків від коронавірусу може у майбутньому вплинути на їхню репродуктивну здатність, свідчить опитування Kaiser Family Foundation, повідомляє CNN.

Ці страхи - безпідставні, переконують лікарі й дослідники. "Непідкріплені заяви про зв'язок вакцин від COVID-19 та безпліддя були науково розвінчені. Немає жодних свідчень, що вакцина може призвести до втрати фертильності", - пише Американська академія педіатрії.

"Хоча фертильність не було цілеспрямовано вивчено під час клінічних досліджень, ані учасники випробувань, ані мільйони людей, що отримали щеплення, не повідомляли про жодну втрату репродуктивної функції, і також не було ознак безпліддя серед досліджень на тваринах". Також, як зазначено на сайті Академії, немає свідчень, що імунізація впливає на статеве дозрівання.

Такі ж заяви робить і Американський коледж акушерів і гінекологів. Більше того, вагітні жінки вважаються у групі підвищеного ризику тяжких ускладнень від коронавірусу, відтак їм радять вакцинуватись під час вагітності. А відсутність впливу щеплень на фертильність чоловіків підтверджують Центри США з контролю над захворюваннями (CDC).

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, уже напочатку тижня у США може офіційно стартувати щеплення дітей від 5 років вакциною Pfizer. Таким чином, імунізація проти COVID-19 стане доступною для 28 мільйонів дітей віком від 5 до 11 років, адже у США вже проводиться вакцинація підлітків з 12 років.

Дослідження Pfizer вказує на те, що вакцина має ефективність майже 91% проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років. Причому дієвість препарату проти штаму "Дельта" виявилась такою ж, як і проти оригінального штаму, якщо дітям дати дві дози з трьома тижнями перерви.

Як пише CNN, необґрунтовані страхи щодо можливого впливу вакцин на репродуктивну функцію існували й довкола інших кампаній з імунізації, зокрема, вакцини від поліомієліту й папіломавірусу людини. Однак кілька масштабних досліджень довели, що це неправда.

У матеріалі використано джерела: CNN, Kaiser Family Foundation, American Academy of Pediatrics​, American College of Obstetricians and Gynecologists​, CDC​

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