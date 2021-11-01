Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Щеплення дітей від коронавірусу ніяк не пов'язане із безпліддям, - дослідники у США

  • Голос Америки

66% відсотків американських батьків дітей віком від 5 до 11 бояться, що щеплення малюків від коронавірусу може у майбутньому вплинути на їхню репродуктивну здатність, свідчить опитування Kaiser Family Foundation, повідомляє CNN.

Ці страхи - безпідставні, переконують лікарі й дослідники. "Непідкріплені заяви про зв'язок вакцин від COVID-19 та безпліддя були науково розвінчені. Немає жодних свідчень, що вакцина може призвести до втрати фертильності", - пише Американська академія педіатрії.

"Хоча фертильність не було цілеспрямовано вивчено під час клінічних досліджень, ані учасники випробувань, ані мільйони людей, що отримали щеплення, не повідомляли про жодну втрату репродуктивної функції, і також не було ознак безпліддя серед досліджень на тваринах". Також, як зазначено на сайті Академії, немає свідчень, що імунізація впливає на статеве дозрівання.

Такі ж заяви робить і Американський коледж акушерів і гінекологів. Більше того, вагітні жінки вважаються у групі підвищеного ризику тяжких ускладнень від коронавірусу, відтак їм радять вакцинуватись під час вагітності. А відсутність впливу щеплень на фертильність чоловіків підтверджують Центри США з контролю над захворюваннями (CDC).

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, уже напочатку тижня у США може офіційно стартувати щеплення дітей від 5 років вакциною Pfizer. Таким чином, імунізація проти COVID-19 стане доступною для 28 мільйонів дітей віком від 5 до 11 років, адже у США вже проводиться вакцинація підлітків з 12 років.

Дослідження Pfizer вказує на те, що вакцина має ефективність майже 91% проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років. Причому дієвість препарату проти штаму "Дельта" виявилась такою ж, як і проти оригінального штаму, якщо дітям дати дві дози з трьома тижнями перерви.

Як пише CNN, необґрунтовані страхи щодо можливого впливу вакцин на репродуктивну функцію існували й довкола інших кампаній з імунізації, зокрема, вакцини від поліомієліту й папіломавірусу людини. Однак кілька масштабних досліджень довели, що це неправда.

У матеріалі використано джерела: CNN, Kaiser Family Foundation, American Academy of Pediatrics​, American College of Obstetricians and Gynecologists​, CDC​

Дивіться також: США та ЄС домовилися призупинити мито на алюміній та сталь, декарбонізацію індустрії. Відео

США та ЄС домовилися призупинити мито на алюміній та сталь, декарбонізацію індустрії. Відео
Embed
США та ЄС домовилися призупинити мито на алюміній та сталь, декарбонізацію індустрії. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:18 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG