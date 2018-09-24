Заступник міністра юстиції США Розенстін, можливо, подав у відставку – Axios

Заступник міністра юстиції США Род Розенстін усно подав у відставку в очікуванні того, що його звільнить президент Дональд Трамп, повідомляє Reuters із посиланням на новинний сайт Axios. Розенстін здійснює нагляд за розслідуванням спеціального прокурора Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

Розенстін усно заявив, що йде у відставку, голові адміністрації Білого дому Джону Келлі, йдеться в повідомленні з посиланням на невідоме джерело, ознайомлене з цим питанням.

Друге джерело повідомило Axios, що Розенстін «очікує, що його звільнять», тому планує відійти від виконання обов’язків.

Чутки про звільнення Розенстіна Трампом поширилися після статті The New York Times у п'ятницю, в якій повідомлялося, що в 2017 році він пропонував таємно записувати Трампа та завербувати членів його адміністрації з метою усунути Трампа від влади за статтею Конституції США, яка стосується нездатності виконувати обов'язки президента.

Видання повідомило, що жодна з цих пропозицій не досягла успіху. Розенстін спростував це повідомлення як «неточне та фактично неправильне».

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