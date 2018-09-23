Мільйонам іммігрантів можуть відмовити в «зеленій карті» через нове правило

Згідно з новим правилом, яке Міністерство внутрішньої безпеки США опублікувало в суботу, іммігрантам можуть відмовити в «зеленій карті», що дає право на постійне проживання в країні, якщо вони отримували певні державні пільги – або якщо уряд очікує, що вони можуть робити це в майбутньому. Пропозиція надійшла з боку адміністрації Трампа, повідомляє видання Politico.

Цей захід ініціював помічник Білого дому Стівен Міллер, щоб істотно знизити імміграцію до США, як легальну, так і нелегальну, і відображає його рішуче переконання, що це покращить шанси республіканців на проміжних виборах.

До державних пільг, про які йде мова, входять програма допомоги з харчуванням (SNAP, або так звані food stamps), тимчасова грошова допомога нужденним сім'ям (TANF, або welfare), а також медичне страхування – Medicaid та Medicare Part D (субсидії на ліки за рецептами).

Поки що не вирішено, чи правило повинно поширюватися на тих, хто коли-небудь отримував субсидоване медичне страхування на дітей CHIP. Проте воно обходить тих, хто користувався Affordable Care Act, або отримував податковий кредит на прибуток (Earned Income Tax Credit), податкову пільгу для сімей з низьким і середнім рівнем доходу.

Через нове правило мільйони малозабезпечених сімей можуть стати перед вибором між державною допомогою та постійним проживанням у Сполучених Штатах. Правозахисники бояться, що це може в кінцевому підсумку обмежити доступ дітей до продуктів харчування та охорони здоров'я.

Цей крок вплине переважно на іммігрантів, які в країні легально, та їхні сім’ї, оскільки іммігранти, які перебувають у країні нелегально, не мають права на більшість федеральних виплат.

Міністерство дозволить 60-денний період для коментарів після того, як запропоноване правило буде опубліковано в Федеральному реєстрі. Після цього адміністрація врахує відгуки, перш ніж винести остаточне рішення, і цей процес може тривати багато місяців.

Міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен заявила в суботу, що запропоноване правило забезпечуватиме виконання закону, призначеного, щоб «сприяти самодостатності іммігрантів та захищати обмежені ресурси шляхом забезпечення того, що вони не стануть тягарем для американських платників податків».

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