Науковці: війна багато змінила в Україні, і епідемія ВІЛ - не виключення

Бойові дії в Україні, що почались в 2014 році, прискорили поширення вірусу імунодефіциту людини, оскільки мільйони ВІЛ-інфікованих людей мусили змінити своє місце проживання. Про це йдеться в результатах досліджень Фонду Thomson Reuters.

Дослідження Фонду Thomson Reuters проведене міжнародною командою науковців, за сприяння Оксфордського університету та британської установи “Громадське здоров’я Англії", проаналізувало шляхи міграції і виявило кореляцію між пересуванням 1,7 млн осіб через війну та поширенням ВІЛ-інфекції.

"Війна багато змінила в Україні і епідемія ВІЛ - не виключення", - наголосила автор дослідження Тетяна Васильєва, науковець відділу зоології Оксфордського університету.

Україна має один з найвищих показників ВІЛ в Європі. Кількість інфікованих оцінюється в 220 000 осіб. Міста, які найбільше постраждали від конфлікту – Донецьк та Луганськ були найбільшими центрами поширення ВІЛ до інших частин країни, наприклад до Києва та Одеси, йдеться в дослідженні.

"В нашому аналізі ми показали, що поширення вірусу зі сходу на решту країни посилилось після війни", - зазначила Васильєва.

Розповсюдження ВІЛ в 1990-х в основному було пов’язане з ін’єкціями, а тепер в основному поширення відбувається через передачу вірусу статевим шляхом, повідомила науковець.

Україна має посилити запобігання подальшому поширенню ВІЛ і звернутись за міжнародною підтримкою, щоб запобігти новій трагедії для громадського здоров’я

Половина ВІЛ-інфікованих осіб в Україні не знають про свій статус і біля 40 відсотків діагностованих перебувають на більш складних стадіях захворювання, додала вона.

Дослідження виявило також дуже високий рівень резистентності до передекспозиційної профілактики (ПрЕП), заявив автор дослідження та медичний вірусолог Ґкікас Маджоркініс. "Це – непокоїть і це має турбувати політиків, адже буде дуже важко використовувати ПрЕП в Україні", - сказав він.

Україна має посилити запобігання подальшому поширенню ВІЛ і звернутись за міжнародною підтримкою, щоб запобігти новій трагедії для громадського здоров’я, - сказав він.

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