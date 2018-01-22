Військові США та Канади біля Львова відпрацювали сценарій з масовими жертвами

В Україні медики Спільної міжнародної навчальної медичної групи відпрацьовували свої навички під час навчання з порятунку у випадку настання подій, які призвели до масових жертв (MASCAL), повідомляє військове видання США Army.mil в репортажі з навчального центру в Яворові, що біля Львова.
Навчання, що відбулись 12 січня були організовані медичним відділом навчальної групи.
"Ми проводимо навчання MASCAL, щоб перевірити наші спроможності у випадку надзвичайного запиту на медичні ресурси", - сказав штаб-сержант медичного підрозділу Денніс Сінсбау.
"Ми також використовуємо ці навчання, щоб перевірити реакцію солдатів, які не є медиками в випадку надзвичайних ситуацій", - додав він.
"В рамках цього навчання ми симулювали аварію автомобіля, - сказав Сінсбау, - ми посадили солдатів до двох вантажівок і вони симулювали інцидент з перекиданням, який би закінчився численними пораненнями".
Для реалістичності, кожен, хто грав роль, отримав картку з описом його уявного поранення, повідомляє видання.
"Канадські збройні сили очолюють тут медичний підрозділ, а ми є гостями", - сказав Сінсбау про участь сил США в навчаннях на полігоні в Україні.
"Українці допомагають в лікуванні, транспортуванні та надають лінгвістичну підтримку", - наголосив Сінсбау.
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