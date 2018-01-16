Росія використовуватиме свій оновлений військовий потенціал – голова Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США

Генерал Корпусу морської піхоти США Джозеф Данфорд вказав на модернізацію збройних сил Росії і заявив, що Москва готова використовувати свій оновлений військовий потенціал





Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США заявив, що лише глянути на недавню історію Росії і її військові інвестиції досить, щоб зрозуміти, що ця країна є загрозою для Європи і інших країн.



Генерал Джозеф Данфорд заявив про це в Брюсселі, де він бере участь в нараді Військового комітету НАТО.



«Коли ми думаємо про Росію, ми думаємо про її дії за останні кілька років, - сказав Данфорд. - Потім ми дивимося на інвестиції, які зробила Росія за останні десять років, і можна побачити, що немає жодної галузі російських збройних силах, де за цей час не відбулася якась модернізація».



Зміцніла Росія є найбільшою загрозою на континенті, і Альянс розміщує відповідні засоби для стримування східного сусіда, сказав Данфорд.



Росія модернізувала багато галузей своїх збройних сил, включаючи перебудову і модернізацію ядерного потенціалу, модернізацію військово-морського потенціалу, розробку нових засобів ведення війни в кіберпросторі та радіоелектронної боротьби, а також розгортання засобів протикосмічної оборони.



При цьому Росія буде використовувати свій потенціал, зазначив генерал.



«Подивіться на їх поведінку, подивіться на Грузію і Україну», - сказав він.

Подивіться на їх поведінку, подивіться на Грузію і Україну

У 2008 році близько 79 тисяч російських солдатів увійшли в грузинські регіони Південної Осетії і Абхазії. Їм протистояли близько 10 тисяч грузинських військових, які були змушені відступити. Російська окупація цих територій триває.



В Україні Росія незаконно анексувала Крим в 2014 році і включила регіон в Російську Федерацію, нагадав Данфорд. Росія використовувала танки без розпізнавальних знаків і військових без розпізнавальних знаків на формі, коли входила в регіон. Російські військові вступили в Донецьку область України, і бої в цьому регіоні тривають.



США та інші країни НАТО допомагають навчати українських військових захищати свій суверенітет.

США та інші країни НАТО допомагають навчати українських військових захищати свій суверенітет

Держави мають право захищати себе і не піддаватися атакам інших, заявив Данфорд. Це вірно і тоді, коли вони вступають на територію країни у військовій формі, і коли атака «являє собою суміш нетрадиційних операцій, інформаційних операцій, дій в кіберпросторі, економічного примусу і політичного впливу».



«У цьому випадку це також порушення суверенітету», - заявив колова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США.



Як зазначив Данфорд, анексія Росією Криму та подальші дії Москви в Україні привернули увагу НАТО. Перш за все Альянс спробував заспокоїти своїх членів за допомогою зміцнення сил передового базування, розмістивши чотири багатонаціональні бойові формування в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.



США очолили формування в Польщі і додатково зміцнили сили в Європі, додавши авіаційну бригаду і ще одне формування рівня бригади, що діє на ротаційній основі.

Анексія Росією Криму та подальші дії Москви в Україні привернули увагу НАТО

Сьогодні основна увага приділяється посиленню стримуючого потенціалу Альянсу з метою зміцненняя європейської безпеки.



Робота в Європі узгоджується зі Стратегією національної безпеки в тому, що стосується Росії, сказав Данфорд.



«Я б сказав, що нікого з нас не влаштовує наше нинішнє становище, - заявив він. - У цій справі не можна заспокоюватися, інакше ви втратите свою значимість. Так що потрібно весь час бути уважними та пильними».