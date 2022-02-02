Ексрадник Білого дому українського походження, що свідчив у процесі щодо імпічменту Трампа, позивається до його оточення через залякування

Підполковник Сухопутних військ США у відставці, колишній представник Ради з національної безпеки при президенті США Александр Віндман подав судовий позов до особистого адвоката експрезидента Трампа - Руді Джуліані та Трампа-молодшого, звинувативши їх та інших представників попередньої адміністрації Білого дому у змові із метою залякування. Про це повідомляє CNN.

Віндман, що має українське коріння, був провідним свідком у процесі щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

На слуханнях у Конгресі він визнав, що двічі засвідчував стурбованість стосовно кроків адміністрації Трампа по відношенню до України. Зокрема, після зустрічі представників української влади з Джоном Болтоном (тоді радник президента з питань національної безпеки) та після телефонної розмови між президентами США та України.

Як повідомляв "Голос Америки", після конгресових слухань син президента США Дональд Трамп-молодший твітив: "Якби не фантастичні розслідувальні навички [лідера конгресового розслідування щодо імпічменту у Палаті представників, конгресмена Адама Шиффа - ред.], Дональду Трампу було би складніше знайти, кого необхідно звільнити. Дякую, Адаме!"

Улітку 2020 Віндман заявив, що залишає службу у Збройних силах США, назвавши причинами такого рішення переконаність, що його майбутнє там "завжди буде обмеженим" через політичну помсту з боку Трампа.

Його адвокат тоді сказав, що Віндман став жервою "кампанії тиску, залякувань та помсти" після свідчень у процесі імпічменту.

Представник Віндмана також заявив американським ЗМІ, що "президент США намагався примусити Віндмана обрати між дотриманням закону або ж догоджанням президенту. Між відданістю його клятві та захистом його кар'єри. Між захистом власного кар'єрного зростання та кар'єри інших військових". У Пентагоні тоді заперечували тиск на Віндмана з політичних мотивів.

У своєму позові, поданому до суду в Окрузі Колумбія, Віндман твердить, що родина Трампа, його адвокати та інші представники Білого дому намагались залякати його і помститись за його свідчення у Конгресі. У позові йдеться, що він хоче відшкодування, розмір якого не вказується.

У статті використано матеріали CNN.