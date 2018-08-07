Ось де Манафорт накупив одягу на півмільйона доларів

За п’ять років Пол Манафорт витратив 520 тисяч доларів у бутику House of Bijan («Будинок Біджана»), який часто називають найдорожчою крамницею чоловічого одягу в світі, повідомляє CNN.

До гардеробу Манафорта входили блакитний піджак (blue lizard jacket) за 48 тисяч доларів, рожевий у смужку за 12 тисяч доларів, наручний годинник за 21 тисячу доларів, замшеве бежеве пальто за 18 тисяч доларів, різного кольору бавовняні сорочки за 24 600 доларів, п'ять наборів шовкових краваток, вартість кожної – 6 700 доларів.

Бутик, у який можна прийти тільки за попереднім записом, був відкритий в 1976 році народженим у Тегерані Біджаном Пекзедом. Після смерті Біджана в 2011 році компанією почав керувати його син Ніколас. «Будинок Біджана» на Родео-драйв у Беверлі-Гіллс, Каліфорнія, прикрашають підлоги з білого мармуру, стіни пофарбовані брендовим середземноморським жовтим кольором, та люстра оздоблена тисячею кришталевих банок парфумів Біджана.

«Будинок Біджана» одягає міжнародну клієнтуру, до якої входять останні п'ять президентів США. За словами Біджана, Дональд Трамп колись був клієнтом магазину їхнього бренду на П’ятій авеню, який закрився майже два десятиліття тому.

За словами Ніколаса Біджана, Манафорт не був серед клієнтів, що найбільше витрачали в бутику, проте він робив покупки ще у 80-х і 90-х роках.

«Будинок Біджана» нещодавно відкрив ще одну крамницю в Беверлі-Гіллс і іншу – в Лас-Вегасі, куди можна приходити без попереднього запису. Перший бутик мережі досі вимагає попереднього запису.

«Це дуже унікальний бізнес; у нашому бутику може бути два клієнта на день, – наголошує Ніколас Біджан. – Якщо у магазині одночасно є більше одного клієнта, це хаос».

Весь одяг, що продається в бутику, виготовляється вручну в Тоскані, Італія. Ціна футболки починається з 700 доларів, а набору краваток – з 950 доларів. Одяг із шкіри екзотичних тварин – як-от піджаки зі шкіри страуса та пітона, які, за повідомленнями, придбав Манафорт, – можуть продаватися навіть за 100 тисяч доларів. Кожна річ – унікальна: може бути лише один або два її екземпляри в усьому світі.

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