Уряд США хоче стежити за власниками американських віз

Служба міграційного та митного контролю США звернулась до технологічних компаній із запитом на створення системи, яка дозволила би стежити за власниками американських віз, які перебувають на території США. Про це повідомляє видання Pro Publica.

Правоохоронців цікавлять алгоритми, які б оцінювали потенційну загрозу, яку становлять власники віз, а також проводили стеження у соціальних мережах за поведінкою осіб, віднесених до категорії підвищеного ризику.

"Щороку до США прибувають мільйони людей, які пізніше лишають територію США,тому ми повинні ставитись до ситуації зважено", - наводить слова Луіса Роді, заступника директора однієї із програм Служби міграційного та митного контролю США.

Повідомляється, що уряд США перебуває на етапі збору інформації від технічних компаній і ще не перейшов до створення програмного забезпечення, яке могло би впоратись із поставленими завданнями.

Представники Служби міграційного та митного контролю США заявили технологічним компаніям, що сподіваюсь отримувати автоматичні повідомлення про активність власників американських віз у соціальних мережах. Служба вже веде стеження за певними повідомленнями у соцмережах, але планує розширити цю сферу діяльності.

Дивіться також: Перший у світі цілком автономний будинок зроблено в Україн