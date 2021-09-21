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Директор ФБР розповів Сенату про подвоєння кількості справ щодо внутрішнього тероризму у США

Директор ФБР Кристофер Рэй (архивное фото)

Кількість розслідуваних ФБР справ щодо внутрішнього тероризму у США більш ніж подвоїлася з весни 2020 року, повідомив директор відомства на слуханнях в Сенаті у вівторок після того, як Мін'юст попередив, що прихильники ідеї переваги білої раси, та прихильні цій ідеології формування являють собою зростаючу загрозу.

«Кількість справ про тероризм в країні різко зросла», - сказав директор ФБР Кріс Рей, виступаючи у сенатському Комітеті з внутрішньої безпеки і урядовим питань.

За словами Рея, в даний час ФБР відкрило близько 2700 розслідувань у справах про внутрішній тероризм, тоді як навесні 2020 року таких справ було близько 1000.

«Щоб протистояти цій загрозі, ФБР минулого року збільшило ресурси на розслідування внутрішнього тероризму, збільшивши персонал на 260%», - сказав Рей.

Проблема внутрішнього тероризму набула нової актуальності після нападу на Капітолій 6-го січня з боку прихильників Дональда Трампа, які намагалися дезавуювати перемогу президента Джо Байдена на виборах.

Генеральний прокурор США Меррик Гарланд заявив, що події 6 січня показали, що прихильники ідеології переваги білої раси і пов'язані з цією ідеологією формування являють собою найбільшу загрозу внутрішній безпеці країни.

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