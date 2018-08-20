В Україні знову нервують через справу Манафорта – Politico

Понеділок – третій день наради журі присяжних, які мають визначитись який вирок виносити в справі Манафорта. В рамках судового розгляду, що тривав кілька тижнів, Манафорту було висунуто звинувачення з 18 пунктів, включаючи в ухиленні від оподаткування та приховуванні закордонних банківських рахунків.

Під час кількатижневого судового розгляду йшлося і про союзників Манафорта в Україні, від яких він отримав, за звинуваченнями, більше 60 мільйонів доларів.

Прибічники уряду в Україні переконані, що українські посадовці проігнорують ті деталі, на які пролив світло суд у справі Манафорта, через острах втратити підтримку Трампа, пише Politico.

"Український уряд намагатиметься це проігнорувати", - наголосила в коментарі виданню Альона Гетьманчук, директорка київського центру "Нова Європа". "Манафорт – особа наближена до президента Трампа і Трамп можливо досі йому співчуває, - додала Гетьманчук. – Вони побоюються втратити підтримку Трампа, або спровокувати непотрібний конфлікт зі США".

Все ж деякі політики та борці з корупцією переконані, що нова інформація стосовно фінансового шахрайства Манафорта має тягти відкриття нових кримінальних справ в Україні проти посадовців і олігархів, які надавали кошти Манафорту.

Українців вразила інформація про те, що колишній президент країни Янукович і його політична партія передали більше 60 мільйонів доларів незадекларованих коштів Манафорту, використовуючи складну систему офшорних рахунків.

Посадовці української прокуратури заявили виданню, що вони скоро вирішать що робити з інформацією, використовувати нові свідчення, щоб доповнити існуючі, або не робити нічого

Однак, експерти не очікують, що ця інформація матиме правові наслідки через те, що українські олігархи мають значну владу, жодного високопосадовця, чи олігарха, не було засуджено у цій справі в Україні, а також те, що подальше дослідження діяльності Манафорта може викликати негативну реакцію Трампа.

Politico також встановило, що серед правоохоронних органів України немає певності стосовно того, хто має проводити таке розслідування.

Речник НАБУ сказав Politico, що установа "знає" про інформацію зі США і "вивчає її"

Посадовці української прокуратури заявили виданню, що вони скоро вирішать що робити з інформацією, використовувати нові свідчення, щоб доповнити існуючі, або не робити нічого.

Речник НАБУ сказав Politico, що установа "знає" про інформацію зі США і "вивчає її".

Манафорт також фігурує у трьох справах в Україні, однак, проти нього не висунуто звинувачень. Одна зі справ стосується розслідування інформації з записів про приховані виплати Партії Регіонів.

У роботі над цими справами правоохоронці також зустрічають перепони, наприклад рішення в квітні, яке обмежувало права слідчих. Згодом, це рішення було скасоване, зазначає видання.

Народний депутат Сергій Лещенко наполягає, що використання офшорних рахунків українськими політиками було незаконним. "Контролювати компанії і прямо контролювати офшорні рахунки, перебуваючи в уряді суперечить українському законодавству, - наголошує політик, - якщо вони робили перекази, значить вони брали участь в цьому".

Інші сумніваються, що ефективне переслідування у справі відбудеться. "Вони мають гарних адвокатів, - наголошує Володимир Ар'єв, член фракції Порошенка, - буде важко встановити, що вони віддавали наказ".

Інших українців нові факти не здивували. "Це – не сенсація, - говорить Олександра Устінова з Центру протидії корупції, - це лише підтверджує те, що ми вже знали про українських олігархів і політиків".

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