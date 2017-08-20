Волкер у Мінську, щоб з’ясувати, чи готова Росія припинити конфлікт на сході України

Спеціальний представник США на переговорах щодо України Курт Волкер з’ясовуватиме у понеділок у Мінську, чи готова Росія рухатися від кривавого status quo на Донбасі до припинення конфлікту.

Головним співрозмовником призначеного минулого місяця американського посадовця має бути радник президента Путіна Владислав Сурков, якого вважають головним координатором дій Кремля щодо України.

Після зустрічі у білоруській столиці Волкер поїде до Вільнюса, де очікують його переговорів з литовськими урядовцями про подальші дії в Україні.

23 серпня він полетить до Києва, де перебуватиме також міністр оборони США Джим Маттіс.

Американська газета The Wall Street Journal, посилаючись на свідчення колишніх сепаратистських ватажків, західних експертів та представників України пише, що Сурков взаємодіяв із озброєними силами на Донбасі від початку 2014 року - одразу після того, як Росія захопила Кримський півострів.

За його роль у російські анексії Криму Сурков перебуває під санкціями США та ЄС.

Владислав Сурков за останні роки неодноразово приїздив у фактично контрольований російськими силами Донецьк.

2016 року він зустрічався з чільною представницею Державного департаменту США Вікторією Нуланд, яка була попередницею Курта Волкера.

The Wall Street Journal вважає, що “Нуланд домоглася певного поступу у намаганнях повернути під контроль Києва український кордон з Росією на Донбасі, але можливі просування зупинилися, коли на президентських виборах у США переміг Дональд Трамп і Нуланд пішла з посади”.

Західні коментатори вважають, що фактично контрольовані Росією райони українського Донбасу не становлять великої цінності для Кремля, але збереження активного конфлікту у регіоні стало дієвим інструментом дестабілізації України і постійного тиску, щоб гальмувати зближення Києва із Заходом.

Одним з важелів тиску на Москву зараз є повідомлення про можливе постачання Україні американської зброї, проти чого гостро виступає Росія.

Курт Волкер сказав у липні в інтерв’ю британській телерадіомовній корпорації BBC, що Вашингтон активно переглядає свою позицію у справі допомоги Києву “оборонним озброєнням”.

Адміністрація Барака Обами зосереджувалася на використанні санкцій, намагаючись стримати російську агресію щодо України.

Київ також отримував фінансову і технічну підтримку від США, але постачання зброї залишилося відкритим питанням.

На думку Волкера “оборонна зброя, яка б дозволила Україні захищати себе і, наприклад, знищувати танки”, допомогла б зменшити російську загрозу.

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