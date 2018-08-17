Військовий конфлікт заторкнув долі багатьох лікарів України – ВООЗ розповідає історії медиків

Була потреба перенесення лікарень та медичного обслуговування. Те, як медичні працівники розуміли це і діяли відповідно до цієї потреби – похвально

Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує на тому, що через конфлікти тисячі лікарів, медсестер та медпрацівників були змушені покинути свої оселі. "Багато сирійських медпрацівників стали біженцями в Туреччині, в Україні багато (медпрацівників, - ред. ГА) стали вимушеними переселенцями", - йдеться у звіті ВООЗ.

"Кризи у Сирії та Україні тривають настільки довго, що в регіонах відбувається потужне переселення людей. Разом із цим була й потреба перенесення лікарень та медичного обслуговування. Те, як медичні працівники розуміли це і діяли відповідно до цієї потреби – похвально", - говорить директор з питань надзвичайних ситуацій та інфекційних захворювань у сфері охорони здоров'я в ВООЗ/ Європа Недрет Еміроглу (Nedret Emiroglu).

ВООЗ розповідає історію українського лікаря-хірурга з Луганська Руслана Верескуна, який у квітні 2014 року був вимушений разом з дружиною та двома дітьми полишити власний дім. Як і тисячі інших, він сподівався що повернеться до нормального життя за кілька тижнів. Чотири роки потому він досі один з 1,5 мільйонів внутрішніх переселенців, які втратили дім.

Верескун зміг перетворити випробування на можливість. Оскільки він не міг повернутись додому, він вирішив залишатись у прифронтовій території Луганської області та побудувати перший Відділ третинної медико-санітарної допомоги в Лисичанську.

"Я дуже пишаюся моєю командою та результатами, яких ми досягнули разом, незважаючи на всі труднощі", - розповідає доктор Верескун. "Мені здається, що я повинен залишатись і сприяти кращому майбутньому того місця, де я народився. Те, що іноді ви переживаєте, коли бачите щасливе обличчя вашого пацієнта, не можна порівнювати з фінансовими перевагами", - додає лікар.

За даними ВООЗ, населення східної України по обидві сторони розмежування потерпають від проблем з доступністю медичних сервісів. За інформацією організації, 73% частково функціонуючих та нефункціонуючих закладів називають нестачу медичного персоналу як їх головну проблему.

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