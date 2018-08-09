Банкіри готові свідчити, що Манафорт брехав, щоб отримати додаткові мільйони кредитів

В четвер основною темою судового розгляду справи Манафорта в США мають стати звинувачення у банківському шахрайстві.

Банкіри та інші особи, поінформовані про банківські операції Манафорта та купівлю нерухомості, планують розповісти про те, що Манафорт брехав, щоб отримати іпотечні кредити.

Під час судового розгляду в середу прокурор заявив, що вісім свідків готові свідчити зі сторони обвинувачення з питання банківського шахрайства.

Манафорта, серед іншого, звинувачують в тому, що він використовував свою посаду очільника передвиборчої кампанії Трампа для того, щоб переконати банкірів надати йому ще декілька мільйонів доларів, повідомляє Retuers з посиланням на судові документи та попередні свідчення.

Серед іншого, прокурори заявляють, що банк Federal Savings Bank позичив Манафорту гроші на основі підроблених документів. В рамках домовленості, наполягають вони, одного з керівників банку - Стіва Колка - було призначено радником політичної кампанії Трампа і Манафорт просував його призначення на високу посаду у випадку обрання Трампа президентом.

В своїх свідченнях у вівторок, колишній бізнес-партнер Манафорта Ґейтс заявив, що Манафорт надіслав йому електронне повідомлення з проханням, щоб адміністрація Трампа розглянула можливість призначити Колка на посаду Очільника Сухопутних військ.

Судовий розгляд справи Манафорта триває вже сім днів. Манафорт не визнає себе винним у звинуваченнях за 18 пунктами з банківського шахрайства, ухиляння від оподаткування та приховування наявності рахунків в іноземних банках

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