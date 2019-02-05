Залежність українських медіа від їхніх власників може завадити демократичності виборів-2019, - експерт Freedom House

У 2014-му українці обрали президента і парламент вільним і демократичним голосуванням, і у 2019-му головний виклик – повторити цей успіх. Однак, це буде не так просто, вважає Марк Бехрендт, директор програм з Європи і Євразії авторитетної неурядової організації Freedom House, що складає щорічні звіти про стан дотримання основних прав та свобод людини.

"Тенденції у регіоні та в країнах, що провели схожі з Україною реформи, свідчать, що гроші й влада можуть мати вплив на результати голосування. Негативним фактором може стати використання адмін. ресурсу. Той факт, що власність медіа в Україні настільки політизована, також сильно впливатиме на здатність українців отримувати інформацію та приймати рішення. І ці підводні камені, звісно, - на тлі конфлікту з Росією", - підкреслив Бехрендт в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки".

"Питання демократичних свобод в Україні – це не лише вибори, - додає він. - Йдеться про свободу слова, зібрань, права відрізнятись від інших людей і мати суперечливі погляди – і почуватись у безпеці висловлювати ці думки", - наголосив Бехрендт.

"І в цьому контексті війна з Росією дійсно підриває здатність України справді бути вільною. І це те чого, як кажуть експерти, і хоче Росія. Вона не хоче бачити сильну процвітаючу Україну. Звісно, конфлікт підриває демократію. І це одна з причин, чому українці мають бути єдині у захисті своїх демократичних свобод та інституцій".

За минулий рік Україна втратила два бали у показнику "право зібрань і організацій".

"Наприклад, діяльність радикальних екстремістів, ми бачимо це. З одного боку, заявити про те, що це відбувається, сприйматиметься як непатріотизм. Але насправді треба бути достатнім патріотом, щоб заявити про такі випадки, - вважає експерт Freedom House. - За останній рік відбулось чимало нападів на громадських активістів, принаймні, 50. Також під загрозою – чимало непопулярних меншин, як ЛГБТ-спільнота, феміністки. Увесь діалог про гендер став сильно заполітизований".

За 100-бальною шкалою Україна набрала 60 балів (проти 62 торік), опинившись на 75-му місці, позаду Ліберії, Філіппін і Буркіна-Фасо, а після України йдуть – Македонія, Молдова й Мадагаскар.

Сусідні з Україною країни розташувались так: Польща опинилась на 38-му місці, Румунія – на 42, Грузія – на 68, Росія – на 128, Білорусь – на 130.

Очолюють список Фінляндія, Норвегія, Швеція, Канада, Нідерланди, Австралія, Нова Зеландія, Уругвай, Данія та Ірландія. Німеччина посіла 18 місце, Велика Британія – 23, Франція – 27, США – 33.

Найгірше громадянських свобод дотримуються у Сирії, перед нею йдуть Туркменістан, Південний Судан, Еритрея та Північна Корея.

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