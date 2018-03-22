7-ма бомба для себе: оприлюднено інформацію про підривника, який тероризував США

Серія смертоносних вибухів сколихнула штат Техас: у місті Остін та прилеглих районах поштою доставляли пакунки з бомбами, які вибухали тоді, коли адресат підіймав пакунок із землі. Розшук людини, що стояла за злочинами, тривав три тижні. За цей час було доставлено шість бомб, п’ять із яких вибухнули, внаслідок чого загинуло двоє людей та п’ятеро отримали серйозні поранення. У середу поліція була готова заарештувати підозрюваного, але наклав на себе руки, детонувавши сьому бомбу в своєму автомобілі при наближенні поліцейських.

За повідомленнями поліції Остіна, підозрюваний 23-річний Марк Кондітт залишив на телефоні 25-хвилинне відео, в якому, проте, не говорить нічого про тероризм чи ненависть, а тільки про проблеми в особистому житті. Жоден із доказів, зібраних слідчими, не проливає світло на мотиви злочинів.

Слідчим вдалося вийти на слід Кондітта після того, як вони перевіряли касові квитанції в місцевих магазинах побутових і спортивних товарів та моніторили камери спостереження. Крім того, один зі свідків вказав на чоловіка у білявій перуці, який в рукавицях ніс пакунок.

Обшук помешкання Кондітта підтвердив, що інших готових бомб немає. Знайдені компоненти співпадали з тими, що були знайдені в бомбах, які вибухнули.

Слідчі досі не знають, чи чоловік діяв один і звідки він отримав знання, як побудувати вибухові пристрої.

Відомо, що 23-річний Кондітт був безробітним, у свій час залишив навчання в коледжі і не мав судимостей. Люди, які знали чоловіка, не могли сказати про нього нічого поганого. Проте є свідчення того, що він мав консервативні погляди та засуджував гомосексуалізм.

Сім’я Кондітта оприлюднила заяву, в якій говориться, що вони «спустошені та зламані» і «моляться за сім’ї тих, хто втратив своїх близьких, а також за душу Марка».

Поліція розслідує вибухи, як можливі злочини на ґрунті ненависті. У результаті перших трьох вибухів загинули двоє афро-американських чоловіків, а 75-річна латиноамериканка бореться за своє життя, хоча в результаті одного з останніх вибухів постраждало двоє білих чоловіків.

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