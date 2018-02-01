Високопосадовець США пішла у відставку через свої інвестиції

Бренда Фіцджеральд, Директор Центру з контролю та запобігання хвороб США (CDC), пішла у відставку 31 січня, через день після того, як видання Politico повідомило, що Фіцджеральд купувала акції тютюнових компаній. Інвестиції здійснювались після того, як вона обійняла головну посаду в сфері захисту громадського здоров’я в США, повідомляє CNN.

Така інвестиція суперечить місії CDC, так як в США тютюнопаління залишається головною причиною смертей, яким можна було запобігти.

Фірджеральд своїми діями суперечила гаслу США "24/7 рятуємо життя, захищаємо людей", переконане видання.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Фіцджеральд "купила на десятки тисяч доларів нових акцій щонайменше дюжини компаній".

Преса і раніше уважно стежила за фінансовою діяльністю Фіцджеральд після того, як вона інвестувала у фармацевтичні компанії Merck та Bayer, а також у страхову компанію в сфері охорони здоров’я Humana.

Сенатор Петті Мюррей заявляла минулого місяця про наявний "конфлікт інтересів" Фіцджеральд.

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