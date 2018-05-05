США у відповідь на агресію Росії посилюють свою військову присутність в Атлантиці

Основні сили відновленого Другого флоту ВМС США базуватимуться в Норфолку, штат Вірджинія





Військово-морські сили США збільшують свою присутність в Атлантичному океані і відновлюють структури військового командування у відповідь на зростаючу російську військову активність.



Пентагон оголосив в п'ятницю, що США відновлюють Другий флот, майже через сім років після того, як він був розформований з міркувань економії коштів та організаційної структури



«Це динамічна відповідь на динамічне безпекове середовище, - заявив журналістам на борту авіаносця George H.W.Bush командувач військово-морськими операціями адмірал Джон Ричардсон. - Так як ми вже бачимо виникає конкуренція за владу великих держав. Атлантика є таким же динамічно мінливим театром військових дій, як і будь-який інший, особливо - Північна Атлантика».



Другий флот, який базуватиметься на військово-морській базі Норфолк, штат Вірджинія і почне свою діяльність 1 липня, був розформований у 2011 році. З тих пір спостерігається різке зростання російської військово-морської активності в Північній Атлантиці і в Арктиці. Росія також стала більш агресивно діяти в конфліктах в Україні та Сирії, що призвело до загострення напруженості між Вашингтоном і Москвою.



Раніше в цьому році Пентагон оголосив про нову стратегію національної оборони, яка визначає пріоритетом відповідь на виклики Росії і Китаю. Це був найостанніший сигнал зміни пріоритетів після більш ніж 15 років боротьби з тероризмом.



У п'ятницю Пентагон також сказав, що США запропонували розмістити в Норфолку плановане командування спільних сил НАТО в Атлантиці. Передбачається, що при цьому управління матеріально-технічним обслуговуванням спільних сил, як гадають, буде в Німеччині.



Такий план був схвалений міністрами оборони НАТО на лютневій зустрічі в рамках більш масштабних зусиль щодо забезпечення безпеки океанських транспортних шляхів і ліній зв'язку між Європою і Північною Америкою.

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