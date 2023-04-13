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"Молодий, харизматичний ентузіаст зброї" - WP про джерело можливого витоку документів Пентагону
Джерелом ймовірного витоку секретних документів Пентагону міг бути працівник американської військової бази, який публікував їх у закритому чаті для геймерів, пише газета The Washington Post.
Це "молодий, харизматичний ентузіаст зброї, який поділився секретними документами з групою далеких знайомих, які шукали спілкування в умовах ізоляції пандемії", - зазначає газета.
Журналістам Washigton Post вдалося зв’язатися в месенджері Discord з учасниками чату, які захоплювалися зброєю, військовим спорядженням та християнством. Вони розповіли, що автор витоку в мережі називає себе "OG", і минулого року він почав публікувати повідомлення в чаті, які виглядали як опис секретної документації США.
"Вони, як він згадує, були майже дослівними стенограмами секретних розвідувальних документів, які, як розповів OG, він приніс додому зі своєї роботи на "військовій базі", яку співрозмовник відмовився назвати", - пише Washington Post з посиланням на повідомлення, опубліковане в мережі анонімним користувачем.
Журналісти ознайомились із майже 300 секретними документами, опублікованими у чаті. Двоє членів чату повідомили виданню, що знають справжнє ім’я людини, яка публікувала документи, але не розкриватимуть його, поки ведеться розслідування ФБР.
Учасники не вважають, що автор витоку є агентом іноземних розвідок. Але зазначають, що він у розмовах критикував уряд США, правоохоронні органи та розвідувальну спільноту за прагнення "придушити своїх громадян" та "тримати їх у незнанні".
Після публікації WP видання CNN звернулось до мережі Discord з проханням про коментар. Представник компанії повідомив їм, що мережа співпрацює з правоохоронними органами у цьому розслідуванні й відмовився від подальших коментарів.
Напередодні, на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, міністр оборони США Ллойдом Остін проігнорував запитання про вплив витоку секретних документів з Пентагону на Україну.
Як повідомляв Голос Америки, адміністрація Байдена докладає зусиль для того, щоб зменшити наслідки великого витоку секретних документів Пентагону, який викликав занепокоєння у Вашингтоні та серед ключових союзників США. Пентагон та міністерство юстиції США повідомили, що ведуть розслідування у цій справі.
Сам Джо Байден під час свого візиту до Ірландії заявив, що розслідування цього витоку вже близьке до виявлення джерела. Президент США також додав, що не стурбований витоком інформації, мовляв, "я не знаю нічого про те, що там могло б бути актуальним".
Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес у коментарі Голосу Америки заявив, що витік документів не позначиться на контрнаступі України. На його думку, українська сторона має бути меншою "засмученою" можливими наслідками, ніж американська, яка, на його думку, продемонструвала свою "вразливість". Головні ж збитки, на думку Годжеса, були завдані інформацією про ймовірне прослуховування Південної Кореї з боку США, хоча південнокорейські спецслужби вже заявили, що ця інформація в документах "невірна" і "сфабрикована".
"Один з витоків полягав в тому, що США, мабуть, прослуховують розмови всередині уряду Південної Кореї, щоб з'ясувати, чи збирається Південна Корея погодитися на продаж боєприпасів, які ми могли б безпосередньо передати Україні, або могли б замінити те, що ми вже надіслали Україні. Саме цей приклад, що ми прослуховуємо уряд Південної Кореї, намагаючись зрозуміти, до чого вони схиляються, був найбільш руйнівним", - вважає Годжес.
Тим часом експерт безпекової компанії RANE Метт Орр у коментарі Голосу Америки висловив припущення, що масштаб інформації та вплив можливого витоку надто перебільшений. Аналітик переконаний, що для тих, хто уважно стежить за війною Росії в Україні, нічого нового чи шокуючого ці документи не містили.
"Деякі побоювання дещо перебільшені, особливо враховуючи той факт, що самі документи не містять реальних подробиць щодо планів контрнаступу України. Переважно йдеться про стан справ у якийсь момент, який був понад місяць тому, - сказав Орр. - Не варто також забувати, що саме США попереджали про вторгнення більш як за чотири місяці до того, як воно сталося. Це показує, що США проникли в багато російських ліній зв'язку і мали серйозне уявлення про політичне і військове планування протягом тривалого часу. Це також не новина для російської сторони в тому сенсі, що США багато знають про всілякі витоки з Росії та проблеми з дотриманням військових планів та конфіденційності".
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Байден: «Я не стурбований витоком інформації, я стурбований тим, що це сталося». Відео
«Я не стурбований витоком інформації, я стурбований тим, що це сталося, але я не знаю нічого про те, що там могло б бути актуальним», - заявив президент США Джо Байден.
Байден: "Я не стурбований витоком" документів, бо там немає актуальних даних
Президент США Джо Байден заявив, що йому не відомо про те, що в нещодавно оприлюднених документах розвідки є якась актуальна інформація.
"Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування з розвідувальною спільнотою та міністерством юстиції, і вони наближаються (до результатів - ред.), але я не маю відповіді, - сказав Байден журналістам під час поїздки до Ірландії. - Я не стурбований витоком інформації, я стурбований тим, що це сталося, але я не знаю нічого про те, що там могло б бути актуальним".
Газета The Washington Post напередодні повідомила, що джерелом ймовірного витоку секретних документів Пентагону міг бути працівник американської військової бази, який публікував їх у закритому чаті для геймерів.
Напередодні, під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, міністр оборони США Ллойдом Остін проігнорував запитання про вплив цього ймовірного витоку з Пентагону на Україну.
Як повідомляв Голос Америки, адміністрація Байдена докладає зусиль для того, щоб зменшити наслідки великого витоку секретних документів Пентагону, який викликав занепокоєння у Вашингтоні та серед ключових союзників США. Пентагон та міністерство юстиції США повідомили, що ведуть розслідування у цій справі.
Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес у коментарі Голосу Америки заявив, що витік документів не позначиться на контрнаступі України. Тим часом експерт безпекової компанії RANE Метт Орр у коментарі Голосу Америки висловив припущення, що масштаб інформації та вплив можливого витоку надто перебільшений.
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«Крізь війну»: кадри звільненої Бучі та Бородянки, масові поховання в Ізюмі, знищений літак «Мрія» – такими кадрами організатори виставки в черговий раз нагадують світу, що війна в Україні триває.
Лубінець: у розвідці вже «приблизно знають», хто і де стратив українського військового
В українській розвідці вже «приблизно знають», хто міг жорстоко стратити чоловіка на відео, яке масово поширюють у мережі, і який може бути українським військовополоненим, заявив в ефірі програми «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець.
«У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем», – сказав Лубінець.
Разом з тим, на уточнювальне питання ведучого Олега Галіва, чи йдеться саме про найманців ПВК «Вагнер», Дмитро Лубінець не дав відповіді:
«Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно».
У ГУР наразі не озвучували даних, про які заявив омбудсмен. Напередодні представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що перевірка відео, на якому, ймовірно, російські військові жорстоко страчують українського полоненого, його змісту, локації, ще триває.
Засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив 12 квітня, що зв’язався з колишнім найманцем ПВК «Вагнер» Андрієм Медведєвим, який втік до Норвегії, і він упізнав своїх товаришів по службі на відеозаписі, на якому, ймовірно, російські військові відрізають голову українському військовослужбовцю.
Лубінець також зазначив, що, на його погляд, міжнародних механізмів покарання тих, хто вчинив цей злочин, немає. Однак, такі механізми, вважає Лубінець, є в ЗСУ та української розвідки.
Відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий, з’явилося у соцмережах увечері 11 квітня. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.
Після оприлюднення відео Служба безпеки України почала розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
МЗС України закликало Міжнародний кримінальний суд «звернути увагу» на відео зі стратою полоненого.
Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій, зокрема одне з них нещодавно, ймовірно, біля Бахмута.
Згідно з Женевською конвенцією, страти або жорстоке поводження з військовополоненими є воєнними злочинами.
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