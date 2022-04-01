35 країн домовилися допомагати Україні потужнішою зброєю

Британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що його країна та союзники і партнери, зокрема США, домовилися збільшити постачання зброї Україні та розширити види озброєнь для допомоги у протидії російському вторгненню.

Конференція показує рішучість міжнародної спільноти підтримувати Україну в умовах путінського нелегального і неспровокованого вторгнення.

Заява міністра пролунала після другої спеціальної міжнародної конференції 31 березня, кількість учасників якої, кажуть у Лондоні, зросла до тридцяти п’яти.

Перша конференція постачальників зброї Україні відбулася 25 лютого - на другий день після початку повномасштабного російського вторгнення.

Міністр сказав, що тепер «низка країн виступили з новими ідеями та зобов’язалися виділити більше коштів».

Бен Воллес наголосив, що Захід «посилює координацію, щоб збільшити військову підтримку і домогтися, щоб Збройні сили України зміцнювалися, продовжуючи виганяти російські війська».

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україні для визволення потрібна наступальна зброя, зокрема він говорив про бойові літаки і танки.

Воллес сказав, що донори прислухалися до закликів України, і що на додаток до порівняно легкої зброї українцям допоможуть далекобійною артилерією та амуніцією, а також бронетехнікою і потужнішими засобами протиповітряної оборони.

Окремо були згадані системи берегової оборони, які могли б, наприклад, захистити Одесу і протидіяти російським кораблям у Чорному морі, з яких росіяни запускають по українських цілях крилаті ракети.

«Донорська конференція показує рішучість міжнародної спільноти підтримувати Україну в умовах путінського нелегального і неспровокованого вторгнення російських військ», - заявив британський міністр.