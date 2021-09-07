Як для російської пропаганди використовують західні ЗМІ, дослідження

Британські науковці оприлюднили звіт, в якому роз’яснюють, як маніпуляції з провідними західними засобами масової інформації використовуються для поширення інтизахідної дезінформації та пропаганди прокремлівських ідей і геополітичних інтересів Росії.

Інститут досліджень злочинності і безпеки Кардіфського університету повідомляє, що цей один з методів поширення співзвучної поглядам Кремля пропаганди був виявлений в межах ширшого дослідження російської інформаційної війни проти України.

Ці складні операції здатні формувати думки, емоції і поведінку міжнародних аудиторій...

Аналітики відстежували повідомлення про події довкола захопленого Росією Криму та на Донбасі, але наголошують, що «є чіткі докази, що ці методи також використовувалися і стосовно інших тем».

Методи, як кажуть дослідники, полягають в тому, що у відкритих секціях коментарів до статей в західних ЗМІ про Росію, з’являлися провокативні антизахідні, або проросійські дописи, що потім використовували для матеріалу у російськомовних засобах масової інформації для проштовхування тверджень співзвучних твердженням Кремля.

Автори кажуть, що простежили приклади використання з цією метою вебсайтів таких західних ЗМІ як Washington Post та Fox News у США; The Times, The Daily Mail і Daily Express у Великій Британії; Der Spiegel і Die Welt в Німеччині; Le Figaro у Франції, і La Stampa в Італії.

«Захоплення ініціативи у розділах коментарів у відомих західних медія дає можливість подавати пропаганду як частину поширеної громадської думки», - роз'яснює директор Інституту досліджень злочинності і безпеки професор Мартін Іннес.

Аналіз облікових записів, з яких поширювали прокремлівські коментарі, виявив, що ті «користувачі» часто змінювали відомості про себе, а також дані про місце перебування.

В одному з випадків такий обліковий запис з часу створення у червні минулого року змінив ім’я 549 разів і 69 разів змінив місце перебування.

Подібні «користувачі», кажуть дослідники, активно беруть участь у коментуваннях, чи, наприклад, голосуваннях на вебсайтах західних ЗМІ, що має ознаки скоординованих операцій.

Наслідком тих коментарів згодом ставали повідомлення в російських ЗМІ під заголовками: «Читачі журналу Der Spiegel думають...», або «В Daily Mail читачі пишуть...», де стверджувалося люди в західних країнах широко підтримують Росію, або президента Путіна.

Дослідники кажуть, що виявили ознаки співпраці і координування дій між державними російськими засобами масової інформації та російським вебсайтом Медиагруппа «Патриот» Євгенія Пригожина, наближеного до владних кіл Володимира Путіна.

Створені таким чином матеріали з російських ЗМІ згодом поширювалися для російськомовних аудиторій в країнах центральної та східної Європи, вказують дослідники, виокремлюючи Болгарію.

Важливим джерелом поширення таких матеріалів звіт називає російський вебсайт inoSMI.ru

«В той час як західні соцмедія стали більше усвідомлювати ризики державних операцій впливу, так само і дезінформатори й пропагандисти шукають нових способів використання ЗМІ», - пояснює професор Мартін Іннес, - «Використовуючи повний спектр методів, в яких поєднано інформацію з соцмедія і провідних ЗМІ, ці складні операції здатні формувати думки, емоції і поведінку міжнародних аудиторій у відповідь на висвітлення подій».

Звіт стверджує, що медіяоперації з використанням російських «тролів» у західних ЗМІ відбуваються давно, але були «активізовані, починаючи з 2018-19 років і далі».

Автори зауважують, що таким інформаційним операціям впливу сприяє слабка система безпеки на вебсайтах багатьох західних ЗМІ.

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