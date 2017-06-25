Американські науковці знайшли революційний метод як очищувати водні ресурси від нафти

Винахід американських науковців може здійснити революцію у галузі очищення океанів.

Я не знаю жодних технологій, які здатні зібрати нафту як Оліо губка

Вони знайшли спосіб легко висмоктувати нафтопродукти не лише з поверхні океанів, а й під водою. Найцікавіше, що зібрану таким методом нафту, можна використовувати для переробки.

Виглядає винахід як маленькі губки. "Виглядає все дуже просто під час демонстрації, чи не так? Я маю на увазі, опускаєш їх і вони працюють, але за цим багато роботи", - каже науковець Сес Дарлінґ​.

Коли опускаєш їх у рідину, у них проявляється ненаситний апетит на нафту. Вони швидко вбирають її в себе

Ці маленькі губки мало чим схожі на передову технологію, оскільки людське око не здатне побачити новацію. Винахід - у тому, чим насичені ці губки, пояснює науковець.

"У результаті обробки ми створюємо Оліо губки. Коли опускаєш їх у рідину, у них проявляється ненаситний апетит на нафту. Вони швидко вбирають її в себе», - каже Сес Дарлінґ​.​

Учений каже, обробка, що викликає у губки цей "апетит" є справжнім технологічним проривом. Процес обробки, яку розробив Сес з колегами, вони назвали "Послідовний синтез інфільтрації".

Працює ця технологія на нано-рівні. У даному випадку, атоми оксидованого металу зі «складними наноструктурами» проникають у волокна губки, наділяючи її здатністю ефективно сполучатися з нафтою у воді, розділяючи ці рідини. ​

Учені переконані, що цей винахід може кардинально змінити процес очищення води від нафти, зокрема, під поверхнею.

"Як тільки нафта опускається нижче поверхі води, утворюються хмари крапель під поверхнею. Я не знаю жодних технологій, які здатні зібрати нафту як Оліо губка", - каже науковець Сес Дарлінґ​.

Ці губки не лише очищають воду від нафти, вони зберігають цю сировину. Зібрана внаслідок розливу нафта для вжитку більше не придатна. Однак зібрану Оліо губкою нафту можна використовувати знову. Цікаво, що й сама губка може бути повторно використана і навіть утилізована після вжитку – якості, які зацікавили інвесторів. ​

Ця технологія – лише верхівка айсберга

"Різні компанії зацікавилися (цим винаходом). До нас надійшло понад сотні запитів за останні кілька днів… від компаній які хочуть бути партнерами у різних ділянках процесу… від виробництва до розповсюдження", - каже керівник групи бізнес-розвитку Гемант Бгімнатвала​.

У той час, як очищення водних ресурсів від нафтових забруднень є найбільш чітким застосування губки, науковці сподіваються, що ця технологія може відкрити двері для інших винаходів.​

"Ця технологія – лише верхівка айсберга", - каже Гемант Бгімнатвала​.

Ця технологія безпечна для довкілля на відміну від існуючих методів очищення води від нафти.

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