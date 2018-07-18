Конгресмени закликали Трампа протистояти агресії РФ проти України

Конгресмени, які очолюють групу підтримки України в Конгресі США закликали президента Трампа "стати пліч-о-пліч з союзниками в НАТО перед лицем постійних загроз з боку Росії та агресії РФ в Україні".

Про це йдеться в спільній заяві за авторства конгресменів від Демократичної партії Марсі Каптур та Сенді Левіна, а також конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка.

Незаконне вторгнення Росії до України є нападом на мир та безпеку Європи, що спричинив смерті тисяч українців і змусив мільйони полишити свої домівки

До оголошення спільної заяви конгресменів спонукала спільна прес-конференція президента США Дональда Трампа та президента Росії Путіна в Гельсінкі.

"Нас, як співголів двопартійної групи підтримки України, глибоко непокоїть підлегла поведінка президента по відношенню до президента Путіна. США не можуть сприймати дії спрямовані на послаблення демократичних інституцій в США, а також союзників за кордоном", - йдеться в заяві.

"Незаконне вторгнення Росії до України є нападом на мир та безпеку Європи, що спричинив смерті тисяч українців і змусив мільйони полишити свої домівки", - наголосили конгресмени.

Вони також привернули увагу до атак Росії спрямованих проти суверенітету України.

"Нас також непокоїть напад уряду Росії на український суверенітет, включаючи кібератаки на установи, агресію на Донбасі та незаконну окупацію Криму", - заявили конгресмени.

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