Очікуваною назвав заяву Пристайка стосовно скандалу в США конгресмен Гараменді

Уряд України намагається применшити значення того, що могло бути сказано між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, щоб зберегти гарні відносини з Трампом. Так прокоментував заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка конгресмен-демократ Джон Гараменді в інтерв'ю CNN.

"Я очікую, що уряд України буде триматись подалі від протистояння, намагатиметься применшити значення сказаного, щоб зберегти гарні стосунки з президентом, який певний час до наступних виборів, або імпічменту залишатиметься при владі.

Тому міністр закордонних справ робить саме те, що я б від нього очікував, говорячи: "Це не має значення", - заявив конгресмен, який виступив з серією інтерв'ю для провідних американських каналів перед своєю подорожжю до України.

В інтерв'ю MSNBC Гараменді заявив, що, ймовірно, попри заяви офіційної української сторони, тиск таки відбувався.

Пристайко в суботу заявив, що Трамп не тиснув на Зеленського під час телефонної розмови 25 липня.

Саме про цю розмову, як повідомляє низка американських ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела, може йтися в записці представника розвідки США, поданій в рамках програми захисту для викривачів порушень генеральному інспектору. В записці, зміст якої не розголошується, за повідомленнями ЗМІ йшлося, що президент Трамп “пообіцяв” щось лідеру іноземної держави, керуючись власними політичними інтересами.

За закидами ЗМІ, під час розмови з Зеленським президент Трамп міг неодноразово наполягати на розслідуванні в Україні дій впливового політика від Демократичної партії США та колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Конгресмен Джон Гараменді планує відвідати Україну цього місяця і хоча основною метою візиту є обговорити захист України від агресії Росії, законодавець планує більше дізнатись від представників української влади деталі їх спілкування з особистим юристом Трампа Руді Джуліані.

"Ми маємо провести це розслідування і припинити зусилля адміністрації з обмеження конституційного і законного права Конгресу на розслідування", - наголосив Гараменді.

Трамп відкинув звинувачення і назвав інформацію навколо повідомлення викривача "сміховинною історією".

"Це небезсторонній інформатор, - наголсоив президент США. - У нього навіть не мало бути цієї інформації. В мене було багато розмов із закордонними лідерами. Вони завжди доречні. На найвищому рівні завжди доречні. Я борюся за цю країну. Це ще одне політичне замовлення. І хтось має подивитися на заяви Байдена, де він говорить про мільярди доларів, які він не дає певній країні, поки певного прокурора не усунуть від справи. Ось що треба розслідувати. Але ви не будете тому, що він демократ. Я не хочу говорити про жодні розмови, крім того, щоб сказати: "чудова розмова, абсолютно доречна, кращої і бути не могло".

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