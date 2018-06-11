Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Вищий антикорупційний суд». Про це глава держави повідомив у Twitter.

Цей закон, ініційований самим президентом, Верховна Рада ухвалила 315 голосами 7 червня, а 9 червня його підписав голова парламенту Андрій Парубій.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери. Це було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.

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