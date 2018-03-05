Запаси газу в Європі занизькі, незважаючи на закінчення аномальних холодів - Platts

Аномально холодна погода в Європі має відступити цього тижня. Однак, рівень запасів газу залишається занизькими по всьому регіону, повідомляє агентство S&P Global Platts.

Проблема є особливо гострою для України, де назріває нова газова війна між «Газпромом» та «Нафтогазом». Після того, як російський гігант відкинув запит української компанії про поновлення газового імпорту, перед Україною постала нестача газу під час дуже низьких температур, зазначає агентство.

Однак, «Газпром», розлючений своїм програшем в арбітражі «Нафтогазу», загрожує в односторонньому порядку припинити угоди з «Нафтогазом» з постачання газу та транзиту.

Через низькі температури оператор Національних мереж Великобританії видав рідкісне попередження стосовно нестачі газу, повідомляє агентство.

В Єврокомісії заявили про необхідність проведення переговорів між Україною та Росією стосовно газу. У виданій в п’ятницю заяві ЄС закликав сторони «знайти негайне рішення» у відповідності до рішення суду.

«Важливо, щоб як Росія, так і Україна підтвердили свої позиції в якості надійних постачальника та транзитера газу, як і в попередні роки», - заявили в ЄС.

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