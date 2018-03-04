"Нова газова війна починається". Як на Заході реагують на газову суперечку між Україною та Росією

"Газопостачання та транзит ніколи не повинні бути політичною зброєю", - заявила у Твіттері речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

"Ми очікуємо, що "Газпром" буде постачати газ через транзитний трубопровід України за рішенням Стокгольмського арбітражу. Росія повинна довести, що вона є надійним постачальником газу", - йдеться у повідомленні.

А ось й інші реакції західних політичних діячів та оглядачів:

"Нова газова війна починається", - твітує колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен написав у Твіттері наступне: "За останні дні «Газпром» підтвердив, що це не газова компанія, а платформа для російського примусу. Скільки ще доказів німецьким політикам потрібно, що скасувати «Північний потік-2»?"

"Газпром, очевидно, не є надійним постачальником і використовує енергію як інструмент примусу. Настав час для того, щоб ЄС прокинувся і припинив «Північний потік-2»", - пише колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер.

Після того, як 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський «Газпром» доплатити НАК «Нафтогаз України» 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту, у п'ятницю стало відомо, що на вході в українську ГТС Росія знизила тиск газу. А «Газпром» заявив заявив про термінове розірвання контрактів з українським «Нафтогазом».

Дивіться також: Україні варто почати готуватися до спроб Кремля втрутитися у вибори - аналітики

​