Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

"Нова газова війна починається". Як на Заході реагують на газову суперечку між Україною та Росією

"Газопостачання та транзит ніколи не повинні бути політичною зброєю", - заявила у Твіттері речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

"Ми очікуємо, що "Газпром" буде постачати газ через транзитний трубопровід України за рішенням Стокгольмського арбітражу. Росія повинна довести, що вона є надійним постачальником газу", - йдеться у повідомленні.

А ось й інші реакції західних політичних діячів та оглядачів:

"Нова газова війна починається", - твітує колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен написав у Твіттері наступне: "За останні дні «Газпром» підтвердив, що це не газова компанія, а платформа для російського примусу. Скільки ще доказів німецьким політикам потрібно, що скасувати «Північний потік-2»?"

"Газпром, очевидно, не є надійним постачальником і використовує енергію як інструмент примусу. Настав час для того, щоб ЄС прокинувся і припинив «Північний потік-2»", - пише колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер.

Після того, як 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський «Газпром» доплатити НАК «Нафтогаз України» 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту, у п'ятницю стало відомо, що на вході в українську ГТС Росія знизила тиск газу. А «Газпром» заявив заявив про термінове розірвання контрактів з українським «Нафтогазом».

Дивіться також: Україні варто почати готуватися до спроб Кремля втрутитися у вибори - аналітики

Україні варто почати готуватися до спроб Кремля втрутитися у вибори - аналітики. Відео
Embed
Україні варто почати готуватися до спроб Кремля втрутитися у вибори - аналітики. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:00 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG