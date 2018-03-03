Перед Білим домом застрелився чоловік – Секретна служба

За повідомленням Секретної служби США, у суботу на вулиці біля північного паркану Білого дому, застрелився чоловік.
Як повідомляють агенти, які відповідають за охорону президента та інших перших осіб країни, у час інциденту Дональд Трамп і його дружина Меланія не були в Білому домі, а перебували у своєму «зимовому» маєтку Мар-а-Лаґо у Флориді.
Згідно з планами, вони мають повернутися до Вашингтона сьогодні ввечері для участі в традиційному бенкеті для журналістів.
Через стрілянину Білий дім заблоковано. Дороги, які ведуть до району інциденту - перекриті. Посилено заходи безпеки і присутність поліцейських.
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