Лотерею "Зелена карта" відкрито; але минулі переможці лишаються у підвішеному стані

З початком нового фіскального року уряд США офіційно відкриває програму розіграшу диверсифікаційної візової лотереї. Проте тисячі осіб з Афганістану, Єгипту, Перу, Ірану та інших країн, які раніше перемогли у лотереї, нині потерпають через затримки із обробкою і втрачають надію на нове життя в Америці.

Адміністрація Байдена у середу оголосила про початок реєстрації учасників Диверсифікаційної візової програми на 2023 рік - яка більш відома як лотерея "зелена картка". Конгрес дав дозвіл на 55 000 зелених карт на рік для іммігрантів з усього світі для сприяння різноманітності в США

Реєстрація починається задовго до початку фіскального року, щоб дати час для обробки заяв. Але затримки стали хронічними і призвели до позовів.

Хоча США приймають нові заявки, в уряді країни визнають наявність серйозного відставання щодо обробки вже отриманих заявок, чимало з яких були подані ще за часів адміністрації Трампа і чий розгляд було уповільнено через пандемію.

Для таких людей, як Самар, 35-річної історикині з Єгипту, яка виграла диверсифікаційну візу у 2021-му році, стрімко спливає час протягом якого вона може отримати дозвіл на поїздку до США. Самар - критик порушень прав людини у своїй країні, і попросила «Голос Америки» не розкривати її прізвища.

"Мій фінансовий рік (кінцевий термін) закінчився 30 вересня 2021 року. (Уряд США) не відповів на більшість моїх запитів щодо моєї справи (диверсифікаційної візи)", - сказала Самар. "Ця можливість іммігрувати не є розкішшю для моєї родини.… Ми з сім’єю зазнали переслідувань з боку правоохоронців з 2016 року ... Ця можливість іммігрувати допоможе мені та моїй родині почати гуманне та безпечне життя".

Право на отримання візи не переноситься на наступний рік. Весь процес має бути завершений протягом року. Час відведений їй спливає, тож Самар, матір трьох дітей, вирішила приєднатися до інших переможців візової лотереї у позові до уряду США, мета якого - отримати документи для подорожі у США.

У листі "Голосу Америки" представник Державного департаменту США сказав: "Той факт, що особу обрано переможнцем випадковим чином, не означає, що вона отримає візу або співбесіду щодо візи. Обрання означає лише те, що ця особа має право брати участь у програмі Диверсифікаційних віз".

Це пояснення мало втішає Самар.

"Ми з чоловіком подаємо заявку (на диверсифікаційні візи) з 2000 року. У нас троє дітей. Ми дотримувалися всіх процедур і подали всі необхідні форми та документи", - каже вона. "Ми навіть намагалися виїхати до ЄС, але не змогли отримати візу".

Буремні роки

Кілька останніх років були непростими для програми диверсифікаційних віз.

У 2017 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про низку заходів, які заборонили людям із країн, де більшість становлять мусульмани, прибувати до США.

Потім, у березні 2020 року, Трамп закрив консульства по всьому світу на тлі пандемії коронавірусу. Згодом його адміністрація оголосила про заборону деяких імміграційних віз, стверджуючи, що це необхідно для захисту американської економіки.

В результаті тисячі переможців візової лотереї втратили можливість прибути до США.

Згідно з урядовими документами, коли консульства США почали відкриватись влітку 2020 року, чиновники отримали наказ обробляти диверсифікаційні візи в останню чергу.

Захисники прав іммігрантів подали до суду. Минулого місяця федеральний суддя наказав адміністрації Байдена відновити процес стосовно переможців лотереї. Минулого тижня окружний суддя США Аміт П. Мехта у Вашингтоні видав наказ про виділення близько 7000 віз для переможців диверсифікаційної лотереї.

У судових документах, американські посадовці зазначили, що затримки спричинені пандемією коронавірусу, але цей аргумент не переконав суддю.

"Деякі з цих недопрацювань, безперечно, пов'язані з труднощами, викликаними пандемією COVID-19, але пандемія не є основним чинником", - сказав Мехта у своєму рішенні. Він додав, що вагомою причиною затримок з опрацюванням є "повне припинення Державним департаментом розгляду заявок на отримання дивесрифікаційних віз протягом п'яти місяців та позбавлення цих заявок пріоритетності після поновлення процесу розгляду".

Хоча Державний департамент відмовився коментувати поточні судові розгляди, агентство заявило: "Ми прагнемо зменшити тривалі затримки, з якими зіткнулись заявники на отримання імміграційної візи, які чекають на відповідну зустріч посольстві або консульстві США у їхній країні, але при цьому ми прагнемо гарантувати безпеку наших співробітників та заявників. Заявники повинні стежити за оновленнями на сайті відповідного посольства або консульства».

Посольства США перевантажені

За словами імміграційних юристів, які представляють переможців диверсифікаційних лотерей, посольства США мають розглянути тисячі справ і щомісяця проводять розмови щодо близько 10 справ.

"Це надвзичайно засмучує і розчаровує цих людей, тому що вони вже два роки перебувають у підвішеному стані", - сказав "Голосу Америки" адвокат з питань імміграції Кертіс Моррісон.

Моррісон сказав, що переможці, які зіткнулись із затримками, мають приблизно 30-відсотковий шанс завершити процес та іммігрувати до США.

"Ми збираємося просити більше віз ... але ми не можемо гарантувати, що суддя задовольнить наш запит", - сказав він, говорячи пр судові процеси.

У 2020 році Самар отримала звістку про те, що вона виграла місце у диверсифікаційній візовій програмі. Її вибрали з мільйонів людей по всьому світу, які щороку беруть участь у лотереї.

Вона розповіла "Голосу Америки", що надіслала всі необхідні документи та чекала на співбесіду в американському консульстві.

Але остання частина цього процесу досі не відбулась.

Самар сказала, що може подати заявку на програму 2023 року, але шанси виграти лотерею двічі поспіль невеликі.

"Це означає, що моя імміграція до США неможлива зважаючи на нинішні темпи", - сказала вона.

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