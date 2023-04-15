Зеленський обговорив з Макроном його візит до Китаю та вступ України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном його візит до Китаю після того, як слова французького лідера, висловлені по дорозі додому з Пекіна тиждень тому, викликали критику в Європі та США.

«Провів майже півторагодинну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, – написав Зеленський у Telegram. – Обговорили підсумки нещодавнього візиту президента Макрона до Китаю».

У твітері президент Зеленський додав, що вдячний французькому лідеру «за донесення української позиції щодо необхідності повного виведення російських військ з України».

Як повідомляв Голос Америки, повертаючись з Пекіна, Еммануель Макрон в інтерв’ю журналістам заявив, що Європа має зменшити свою залежність від США, не дозволити себе втягнути в американсько-китайське протистояння щодо Тайваню, а також, що "європейці не можуть вирішити кризу в Україні".

Макрон сказав, що європейські країни повинні "відокремитися" від політики США й уникати втручання в кризи, "які не є нашими", щоб побудувати концепцію "стратегічної автономії" Європи. Як написав часопис Politico, цю “стратегічну автономію”, ймовірно, має очолити Франція, яка стане “третьою супердержавою”.

Чимало оглядачів у Європі та США розкритикували позицію президента Франції й закликали його не дистанціюватися від союзників, а навпаки, посилити допомогу Україні та вкладати гроші у власну оборону.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав ідею Макрона про "стратегічну автономію" Європи «пострілом собі в коліно», і сказав, що безпека Європи залежить від міцних трансатлантичних відносин між ЄС та США, повідомив Голос Америки минулого тижня.

Сусіди України наполягають на скорішому членстві Києва у НАТО

За словами Моравецького, небезпека продовження військової агресії з боку Кремля залишається, тому країни Європи мають використати перевірений часом безпековий механізм – НАТО. На думку прем’єра Польщі, Україна своєю боротьбою довела, що вона належить до вільного світу. Тому Україну потрібно чимшвидше приймати в ЄС та НАТО.

Президент Зеленський після своєї розмови з президентом Макроном також повідомив, що обговорив з французьким колегою підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати. Він наголосив, що Україні необхідні «дієві гарантії безпеки ще до моменту вступу нашої країни до альянсу».

Як повідомив Голос Америки, на початку квітня сейм Литви одностайно ухвалив резолюцію, що на саміті НАТО у Вільнюсі «необхідно запросити» Україну «приєднатися до НАТО в якості держави-члена». Переважна більшість країн НАТО на сході Європи підтримує вступ України до НАТО, але на Заході залишаються скептичними щодо можливості вступу України до закінчення нинішньої війни з Росією.

Газета Financial Times повідомила минулого тижня, що США, Німеччина та Угорщина протистоять спробам таких країн, як Польща та країни Балтії, запропонувати Києву більш глибокі зв’язки з НАТО та чіткі запевнення про підтримку майбутнього членства України.

Як сказали газеті четверо офіційних осіб, які брали участь у переговорах, США протидіють спробам деяких європейських союзників запропонувати Україні «дорожню карту» для членства в НАТО.

Натомість США закликають союзників зосередитися на короткостроковій військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі Україні, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення, повідомляє FT.

Побоюючись, що розмови про вступ України можуть призвести до ескалації конфлікту з боку Росії, амерканські співрозмовники газети кажуть, що практична підтримка, така як постачання боєприпасів, має бути головним пріоритетом для Вільнюса.

Газета зауважує, що президент Зеленський попередив про те, що він візьме участь у саміті лише в тому випадку, якщо йому будуть представлені відчутні діє на шляху до членства в НАТО, такі як післявоєнні гарантії безпеки від його членів або поглиблення співпраці з альянсом.

11-12 липня Литва вперше прийматиме саміт НАТО. Очікується, що на зустрічі візьмуть участь близько 40 делегацій з країн-членів і партнерів НАТО.