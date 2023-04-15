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- Голос Америки
Зеленський обговорив з Макроном його візит до Китаю та вступ України до НАТО
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном його візит до Китаю після того, як слова французького лідера, висловлені по дорозі додому з Пекіна тиждень тому, викликали критику в Європі та США.
«Провів майже півторагодинну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, – написав Зеленський у Telegram. – Обговорили підсумки нещодавнього візиту президента Макрона до Китаю».
У твітері президент Зеленський додав, що вдячний французькому лідеру «за донесення української позиції щодо необхідності повного виведення російських військ з України».
Як повідомляв Голос Америки, повертаючись з Пекіна, Еммануель Макрон в інтерв’ю журналістам заявив, що Європа має зменшити свою залежність від США, не дозволити себе втягнути в американсько-китайське протистояння щодо Тайваню, а також, що "європейці не можуть вирішити кризу в Україні".
Макрон сказав, що європейські країни повинні "відокремитися" від політики США й уникати втручання в кризи, "які не є нашими", щоб побудувати концепцію "стратегічної автономії" Європи. Як написав часопис Politico, цю “стратегічну автономію”, ймовірно, має очолити Франція, яка стане “третьою супердержавою”.
Чимало оглядачів у Європі та США розкритикували позицію президента Франції й закликали його не дистанціюватися від союзників, а навпаки, посилити допомогу Україні та вкладати гроші у власну оборону.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав ідею Макрона про "стратегічну автономію" Європи «пострілом собі в коліно», і сказав, що безпека Європи залежить від міцних трансатлантичних відносин між ЄС та США, повідомив Голос Америки минулого тижня.
Сусіди України наполягають на скорішому членстві Києва у НАТО
За словами Моравецького, небезпека продовження військової агресії з боку Кремля залишається, тому країни Європи мають використати перевірений часом безпековий механізм – НАТО. На думку прем’єра Польщі, Україна своєю боротьбою довела, що вона належить до вільного світу. Тому Україну потрібно чимшвидше приймати в ЄС та НАТО.
Президент Зеленський після своєї розмови з президентом Макроном також повідомив, що обговорив з французьким колегою підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати. Він наголосив, що Україні необхідні «дієві гарантії безпеки ще до моменту вступу нашої країни до альянсу».
Як повідомив Голос Америки, на початку квітня сейм Литви одностайно ухвалив резолюцію, що на саміті НАТО у Вільнюсі «необхідно запросити» Україну «приєднатися до НАТО в якості держави-члена». Переважна більшість країн НАТО на сході Європи підтримує вступ України до НАТО, але на Заході залишаються скептичними щодо можливості вступу України до закінчення нинішньої війни з Росією.
Газета Financial Times повідомила минулого тижня, що США, Німеччина та Угорщина протистоять спробам таких країн, як Польща та країни Балтії, запропонувати Києву більш глибокі зв’язки з НАТО та чіткі запевнення про підтримку майбутнього членства України.
Як сказали газеті четверо офіційних осіб, які брали участь у переговорах, США протидіють спробам деяких європейських союзників запропонувати Україні «дорожню карту» для членства в НАТО.
Натомість США закликають союзників зосередитися на короткостроковій військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі Україні, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення, повідомляє FT.
Побоюючись, що розмови про вступ України можуть призвести до ескалації конфлікту з боку Росії, амерканські співрозмовники газети кажуть, що практична підтримка, така як постачання боєприпасів, має бути головним пріоритетом для Вільнюса.
Газета зауважує, що президент Зеленський попередив про те, що він візьме участь у саміті лише в тому випадку, якщо йому будуть представлені відчутні діє на шляху до членства в НАТО, такі як післявоєнні гарантії безпеки від його членів або поглиблення співпраці з альянсом.
11-12 липня Литва вперше прийматиме саміт НАТО. Очікується, що на зустрічі візьмуть участь близько 40 делегацій з країн-членів і партнерів НАТО.
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- Голос Америки
США і надалі впевнені у можливості України провести успішний контрнаступ – посадовець Держдепартаменту про витік документів
Сполучені Штати і далі впевнені у здатності України здійснити успішний контрнаступ, попри інформацію, яка була опублікована на підставі ймовірних секретних документів з можливими планами дій українських збройних сил.
Про це розповів виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, колишній посол США у Молдові Дерек Гоґан.
“Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб переконатися, що вони [українці, - ред.] здатні досягати своїх цілей на полі бою”, - сказав Гоґан під час розмови з ініціативи Програми «Європа, Росія та Євразія» Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Коментуючи ймовірний витік документів, посадовець розповів, що в останні кілька днів працівникам Держдепартаменту довелося зробити “багато дзвінків”. Йшлося про розмови з партнерами, яких потрібно було запевнити що США вживають заходи задля безпеки інформації.
За словами Гоґана, відносини з партнерами Америки є «зрілими», а тому вони розуміють, що витік «не було несанкціоновано, це кримінальні дії, як чітко дало зрозуміти Міністерство оборони».
Він також додав, що у США намагаються не тільки зменшити потенційну шкоду і ризик, але і переконатися, що такого не станеться на майбутнє.
Ситуація в Україні: ми залишаємося у цій ситуації надовго
Українським військовим, наголосив Гоґан, останніми місяцями довелося чинити опір діям Росії, спрямованим на виснаження українського війська. Так, прикладом є бої за Бахмут і зокрема дії Групи Вагнера та заяви її очільика Євгена Пригожина про те, що Бахмут було завойовано.
Урядовець наголосив, що навіть якби російські війська дійсно зайняли місто, «ми не сприймали б це як стратегічний крок росіян».
«Я не можу читати майбутнє і як все розвиватиметься надалі, але Україна знову і знову доводить, що здатна захистити свою територію, здатна здивувати. Зараз у них є все, щоб як виграти, так і програти. Тому я думаю, що ми залишаємося у цій ситуації надовго», – сказав Гоґан.
Як повідомляв Голос Америки, 13 квітня у США заарештували підозрюваного у причетності до витоку секретних документів Пентагона.
Арешт 21-річного Джека Тейешейри стався після того, як Пентагон та інші державні служби заявили про початок слідства у цій справі та пошук особи, яка розповсюджувала таємну інформацію.
Президент США Джо Байден заявив у четвер, перебуваючи в Ірландії, що Сполучені Штати «наближаються» до пошуку відповідей щодо витоку секретних документів Пентагону. Він додав, що «не стурбований» розкриттям, бо там не було актуальних даних.
Як один з найкращих хірургів-трансплантологів США оперував у Львові. Відео
Один з найкращих хірургів-трансплантологів США Роберт Монтгомеррі вже кілька разів з початку повномасштабного вторгнення відвідував Україну аби допомогти українським колегам. Попереджаємо, наступна історія містить чутливі зображення.
Денис Шмигаль у Вашингтоні: Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн доларів для відновлення енергетики. Відео
Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн доларів для відновлення енергетики. Угоду про це у Вашингтоні підписали директорка Світового банку та прем'єр-міністр України. Кошти підуть на відбудову електромереж та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та на Чернігівщині.
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Польща забороняє імпорт зерна, меду та інших товарів з України
Польща заборонить імпорт зерна та інших продуктів харчування з України. Уряд має намір таким рішенням захистити польський аграрний сектор, повідомляє Reuters, посилаючись заяву лідера владної партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського.
Через блокування українських портів Росією, великі обсяги українського зерна, яке дешевше, ніж вироблене в Європейському Союзі, залишилися в країнах Центральної Європи, пояснює Reuters, що вдарило по цінах і продажах місцевих фермерів.
Проблеми польського села у політиків у рік виборів
«"Право і Справедливість" залишатиметься партією, яка захищатиме інтереси польського села”, - цитують виступ Качинського на партійному акаунті у Твіттері.
Як повідомляв Голос Америки, країни Східної Європи і раніше висловлювали занепокоєння через дешеве зерно з України. А Румунія і Польща зверталися до Єврокомісії з проханням створити механізми з відстеження експорту українського зерна, що прямує через Європу транзитом, але може залишатися у ЄС через проблеми з подальшим вивозом зерна.
Вплив українського зерна на ціни і рівень продажів польських фермерів створює політичну проблему для партії “Право і справедливість” у рік виборів.
«Сьогодні [14 квітня, - ред.] уряд ухвалив постанову, яка забороняє ввезення та імпорт зерна до Польщі, а також десятків інших видів продовольства (з України)», — сказав Качинський під час з’їзду партії.
У постанові буде перераховано товари “від зерна до медової продукції, дуже-дуже багато всього", - додав політик.
При цьому Качинський наголосив, що Польща з Україною є і залишатимуться незмінними друзями і союзниками. А рішення натомість продиктоване необхідністю захистити власних громадян.
Польща готова розпочати переговори з Україною щодо врегулювання зернового питання, - додав Качинський.
Відповідь української сторони
Натомість Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило заяву, у якій каже, що “шкодує про прийняття польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України”.
“Мінагрополітики завжди виступало й виступає за відкриту, конструктивну і взаємовигідну співпрацю відповідно до Угод про асоціацію та вільну торгівлю між Україною та ЄС”, - йдеться у заяві.
Крім того, Мінагрополітики вважає, що рішення польської сторони протирічать двостороннім домовленостям. В установі нагадали, що тиждень тому було погоджено транзит Польщею 4-х культур: пшениці, кукурудзи, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня. А цього тижня було погоджено текст меморандуму про взаєморозуміння.
“Ми розуміємо, що у польських фермерів склалась складна ситуація, проте наголошуємо, що зараз найскладніша ситуація у фермерів України. Саме на території України йде війна, саме українські фермери зазнають колосальних збитків від війни Росії проти України, і саме українські фермери гинуть на своїх полях від російських мін. При цьому українські агровиробники з розумінням ставляться до потреб польських колег, сподіваються на взаєморозуміння та очікують конструктивного діалогу для прийняття узгодженого рішення”, - йдеться у заяві міністерства.
У Києві також висловили готовність до співпраці з польською стороною для проведення ретельного розслідування будь-яких зловживань.
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